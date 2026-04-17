Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa kripto saldırılarına karşı yeni önlemler açıkladı
17.04.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa İçişleri Bakanı'na bağlı Devlet Bakanı Jean-Didier Berger, kripto para yatırımcılarını hedef alan kaçırma ve fiziksel saldırı olaylarının giderek arttığı Fransa'da yakın dönemde ek önlemlerin devreye gireceğini açıkladı. Berger açıklamalarını Paris Blockchain Haftası konferansında yaptı.

Berger, yetkililerinin "önleyici tedbirler" aldığını ve binlerce kişinin kayıt yaptırdığı bir uyarı platformu kurduklarını aktardı. İçişleri Bakanı Laurent Nuñez ile birlikte önümüzdeki haftalarda daha kapsamlı bir planı kamuoyuyla paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.

Açıklamalar bu haftaki bir kaçırma olayının hemen ardından geldi. Pazartesi günü dört şüpheli, kripto para girişimcisi olan babanın fidye ödemesi amacıyla bir anne ile 11 yaşındaki çocuğunu kaçırdı. Talep edilen fidye 400 bin euro iken Paris savcılığının açıklamasına göre şüpheliler salı sabahı yakalandı, kurbanlar serbest bırakıldı.

Yılın başından bu yana Fransa'da 41 kripto bağlantılı kaçırma vakası rapor edildi. Bu sayı, 2026'da her 2,5 günde bir bu tür bir saldırının yaşandığına işaret ediyor.

AVRUPA KÜRESEL SALDIRI HARİTASININ MERKEZİNDE

Siber güvenlik platformu CertiK'in verilerine göre kripto varlık ele geçirmek amacıyla gerçekleştirilen fiziksel saldırılar 2025'te dünya genelinde yüzde 75 artarak 72 doğrulanmış vakaya ulaştı. 19 vakayla Fransa en fazla saldırı kaydeden ülke olurken Avrupa'nın küresel toplam içindeki payı yüzde 40 seviyesinde kaldı.

Son aylarda dikkat çeken diğer vakalar arasında mart ayında polis kılığına giren saldırganların bir Fransız çiftten 1 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) çalması ve Şubat'ta bir yargıç ile annesinin kripto girişimcisi partneri hedef alan fidye saldırısında kaçırılması yer alıyor. Fransız polisi o olayda altı kişiyi tutukladı.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 12:59:54. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.