Gemini borsa gelirindeki erimeyi kredi kartı gelirleriyle örtüyor

16.05.2026 10:01
Winklevoss kardeşlerin kripto para şirketi Gemini ilk çeyrekte toplam gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artırarak 50,3 milyon dolara taşıdı. Şirket saf kripto borsasından finansal hizmetler şirketine dönüşüm sürecinde en büyük ivmeyi kredi kartı segmentinden aldı.

Kredi kartı geliri yaklaşık yüzde 300 artışla 14,7 milyon dolara ulaştı. Şirket bu sıçramayı Gemini Kredi Kartı kullanıcı tabanındaki belirgin büyümeye bağladı. 2021 başında tüketici finans ürünleriyle başlayan genişleme beş yıl sonra meyvesini verdi. Hizmet ve faiz gelirleri toplam gelirin neredeyse yarısını oluşturarak dönüşümün ne kadar kritik hale geldiğini gösterdi.

KRİPTO BORSA GELİRİ YÜZDE 27 GERİLEDİ

Öte yandan kripto borsa geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 düşerek 17,2 milyon dolara indi. Şirket düşüşü zayıflayan spot işlem aktivitesi ve kripto piyasa hacimlerindeki yavaşlamaya bağladı. Toplam işlem hacmi 2025 ilk çeyreğindeki 13,5 milyar dolardan 6,3 milyar dolara geriledi. İşlem geliri ise 24 milyon dolarla sabit kaldı.

Gemini başkanı Cameron Winklevoss, "Gemini gelişmeye devam ederken gelir çeşitlendirmesinde oluşturduğumuz ivmenin hızlanmasını bekliyoruz." dedi.

Diğer kripto borsaları da dijital varlıkların ötesine açılıyor. Coinbase hisse senedi ve ETF işlemlerine agresif biçimde genişlerken Kraken son satın almalarla düzenlenmiş türev piyasalarına girdi.

100 MİLYON DOLARLIK STRATEJİK YATIRIM VE LİSANS HAMLESİ

Gelir artışının yanında toplam faaliyet giderleri de yüzde 73 artarak 144,5 milyon dolara çıktı. Şirket bu artışı iş genişlemesiyle bağlantılı maaş, pazarlama ve kredi kartı maliyetlerine bağladı. Düzeltilmiş FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) zararı 60 milyon doların hemen altında gerçekleşti.

Gemini ayrıca Winklevoss Capital'den 7,1 milyon adi hisse karşılığında 100 milyon dolarlık stratejik yatırım aldığını açıkladı. Yatırım Bitcoin ile finanse edildi.

Şirket Nisan'da ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'ndan (CFTC) Türev Takas Kuruluşu lisansı aldı. Gemini böylece ülkede hem Belirlenmiş Sözleşme Piyasası hem de takas kuruluşu lisansını bünyesinde tutan az sayıdaki kripto kökenli platformdan biri oldu. Şirket bu adımın kripto işlem, tahmin piyasaları, vadeli işlemler ve opsiyonlar için uçtan uca bir pazar yeri olma hedefinin bir sonraki aşamasını temsil ettiğini belirtti.

