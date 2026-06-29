Grayscale'den Strategy'ye beklenmedik tutarda Bitcoin satış çağrısı - Son Dakika
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Grayscale'den Strategy'ye beklenmedik tutarda Bitcoin satış çağrısı

Grayscale\'den Strategy\'ye beklenmedik tutarda Bitcoin satış çağrısı
29.06.2026 14:03
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Grayscale araştırma başkanı Zach Pandl, Strategy'nin nakit yükümlülüklerini karşılamak için en az 3 milyar dolarlık Bitcoin satmasını umduğunu söyledi. Pandl'a göre bu adım, şirketin sermaye yapısına duyulan piyasa güvenini onarabilir.

Grayscale'in araştırma başkanı Zach Pandl, Strategy'nin önümüzdeki iki yıllık nakit yükümlülüklerinin büyük bölümünü karşılamak için en az 3 milyar dolarlık Bitcoin satmasını umduğunu söyledi. X'teki paylaşımında Pandl, bu hamlenin şirketin sermaye yapısına duyulan piyasa güvenini yeniden tesis edebileceğini savundu.

Pandl, beklentisinin tersine Strategy'nin imtiyazlı hissesi STRC'nin temettü oranında 50 baz puanlık bir artış öngördüğünü belirtti. Bu artış, iki yıl boyunca yıllık yaklaşık 100 milyon dolarlık ek yükümlülük getirecek. Pandl bu senaryonun "muhtemelen piyasa güvenine yardımcı olmadığını" ifade etti. Strategy, büyük bölümü STRC kaynaklı olmak üzere yıllık yaklaşık 1,2 milyar dolarlık imtiyazlı temettü yükümlülüğü taşıyor.

STRATEGY'NİN TEMETTÜ KARŞILAMASI 14 AYA DÜŞTÜ

Strategy'nin "dijital kredi" imtiyazlı hisselerinin amiral gemisi STRC, 100 dolarlık nominal değerine yakın işlem görecek biçimde tasarlanmış olsa da haftalardır geriliyor. Hisse, haftanın son işlem gününde 71,25 dolara kadar inerek nominal değerine yüzde 28,75 iskontoyla işlem gördü. Adi hisse MSTR de aynı işlem haftasında yüzde 26,86 düşüşle 82,31 dolardan kapandı.

Dünyanın en büyük halka açık kurumsal Bitcoin sahibi olan Strategy'nin 847 bin 363 BTC'lik varlığı ve finansman kararları sektör tarafından yakından izleniyor. Şirketin nakit rezervi 2026'da yüzde 38 azaldı ve dolar rezervini 300 milyon dolar artırıp 1,4 milyar dolara çıkarmasına rağmen temettü karşılama süresi, bir zamanlar yedi yıl olan seviyeden yaklaşık 14 aya geriledi. Zincir üstü analiz şirketi CryptoQuant geçen haftaki raporunda şirkete Bitcoin alımlarını durdurup nakit rezervini güçlendirmesi çağrısı yapmıştı.

CRYPTOQUANT BİTCOİN SATMAYA GEREK OLMADIĞINI SAVUNDU

CryptoQuant, şirketin STRC'nin fiyatını desteklemek için Bitcoin satmak zorunda olmadığını, hisseyi savunmak için başka yöntemler kullanabileceğini belirtti. Araştırma şirketine göre Strategy, mevcut yüzde 11,5'lik temettü getirisini artırarak da talebi canlandırabilir.

Bitcoin savunucusu Samson Mow ise STRC'nin kendi kendini onaran bir mekanizmaya sahip olduğunu öne sürdü. Mow'a göre hisse 100 dolarlık referans fiyatının altına düştüğünde Strategy yeni hisse ihracını durduruyor ve taze arzı kesiyor. Aynı anda düşen fiyat, yeni alıcılar için getiriyi artırarak talebi çekiyor ve zamanla fiyatı nominal değere doğru geri itiyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Grayscale'den Strategy'ye beklenmedik tutarda Bitcoin satış çağrısı - Son Dakika

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