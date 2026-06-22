Güney Kore kripto transferlerindeki kuralları sıkılaştırıyor - Son Dakika
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Güney Kore kripto transferlerindeki kuralları sıkılaştırıyor

Güney Kore kripto transferlerindeki kuralları sıkılaştırıyor
22.06.2026 17:34
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Güney Kore'nin Mali İstihbarat Birimi (FIU), kripto transferlerinde küresel kara para aklama standartlarıyla uyumu artırmak için Seyahat Kuralı'nın küçük transferleri de kapsamasını önerdi. Ülke kuralı şu anda 1 milyon won (yaklaşık 650 dolar) üzerindeki transferlere uyguluyor.

FIU, geçen hafta Paris'te düzenlenen genel kurul toplantısında Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Seyahat Kuralı yükümlülüklerinin küçük kripto transferlerine genişletilmesi önerisini gündeme getirdi. Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre öneri, mevcut yükümlülüklerin daha küçük işlemleri de kapsamasını amaçlıyor. Seyahat Kuralı, belirli eşiklerin üzerindeki transferlerde kripto borsalarının gönderen ve alıcı bilgilerini paylaşmasını zorunlu kılan bir kara para aklama standardı olarak uygulanıyor. Kural, platformlar arasında hareket eden fonların izlenebilirliğini artırmayı hedefliyor.

Sınır ötesi transferlerdeki boşlukları kapatmak için FIU, Seyahat Kuralı yükümlülüklerinin hem gönderen hem de alan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına (CASP) uygulanması gerektiğini savundu. Birim ayrıca yurt dışı merkezli ve kayıt dışı kripto platformlarına karşı daha sert önlemler çağrısı yaptı. FIU, bu platformların yasa dışı finans olaylarında giderek daha fazla kullanıldığına ve düzenleyici arbitraj riski taşıdığına dikkat çekti.

Seyahat Kuralı tartışmasının yanı sıra FATF, FIU'ya göre merkeziyetsiz finans (DeFi) ile ilişkili riskleri inceleyen yeni bir raporu da onayladı. FIU Başkanı Lee Hyung Ju, FATF görüşmelerinde DeFi raporunun kabul edilmesini olumlu karşıladı. Lee'ye göre ülkeler arasındaki düzenleyici arbitraj esas olarak lisanslama, denetim ve yurt dışı gözetimindeki farklardan kaynaklanıyor.

KURALLARA UYUM YÜZDE 29'DA KALDI

Öneri, FATF'in 15. Tavsiyesi'nin uygulanmasına ilişkin daha geniş görüşmelerin parçası olarak sunuldu. Bu uluslararası standart, kara para aklama önlemlerini kripto varlıklara ve hizmet sağlayıcılara genişletmek için 2019'da güncellenmişti. FATF'in çerçevesini kriptoyu kapsayacak şekilde genişletmesinin üzerinden yedi yıl geçmesine rağmen 15. Tavsiye'nin küresel uygulaması hâlâ tutarsız kalıyor.

FATF'in hedefli değerlendirmesine göre Nisan 2025 itibarıyla ülkelerin yüzde 49'u hizmet sağlayıcılara ilişkin gerekliliklere yalnızca kısmen uyum sağladı. Ülkelerin yüzde 21'i ise uyumsuz kaldı. Böylece büyük ölçüde uyumlu veya tam uyumlu sayılan ülkelerin oranı yaklaşık yüzde 29'da kaldı.

Kripto Para, Güney Kore, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Güney Kore kripto transferlerindeki kuralları sıkılaştırıyor - Son Dakika

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