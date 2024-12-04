Güney Kore olayları sonrasında kripto para piyasaları toparlanmaya başladı - Son Dakika
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Güney Kore olayları sonrasında kripto para piyasaları toparlanmaya başladı

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Güney Kore Başkanı Yoon Suk-yeol'un sıkıyönetim kararını geri çekmesiyle kripto para piyasaları canlandı. Meclis oylaması sonucu iptal edilen karar, uluslararası alanda büyük dikkat çekti ve piyasalarda olumlu dalgalanmalara yol açtı.

04.12.2024 10:03
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Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, meclis baskısıyla sıkıyönetim kararını iptal etti. Bu kararın hemen ardından kripto para piyasalarında gözle görülür bir toparlanma yaşandı.

XRP İşlem Hacmiyle Rekorlar Kırıyor

Güney Kore'de siyasi gerilime neden olan sıkıyönetim kararı, Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'un geri adım atmasıyla sona erdi. Ulusal Meclis'te gerçekleşen altı saatlik maratonun ardından, 300 milletvekilinden 190'ının desteğiyle sıkıyönetimin kaldırılması yönünde karar alındı. Bakanlar Kurulu, gerçekleşen toplantıda kararı resmen iptal etti.

Başkan Yoon, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Ulusal Meclis'in kararını kabul ediyorum ve sıkıyönetimi kaldırıyorum." ifadelerini kullandı. Ülke yasalarına göre, Meclis çoğunluğunun talebi doğrultusunda hükümetin bu tür kararları geri çekmesi zorunlu tutuluyor.

Daha önce sıkıyönetim kararını savunan Yoon, bu uygulamayı vatandaşların özgürlüğünü ve güvenliğini korumak, ayrıca Kuzey Kore tehditleri ile devlet karşıtı faaliyetleri engellemek için gerekli gördüğünü belirtmişti.

Gelişmeler, kripto para piyasasını olumlu etkiledi. Son piyasa verilerine göre başlangıçta düşüş gösteren Bitcoin, Ethereum ve XRP, sıkıyönetimin kaldırılmasının ardından sırasıyla yüzde 2,4, yüzde 3,3 ve yüzde 9,2 değer kazandı.

Beyaz Saray sözcüsü konu hakkındaki açıklamasında, Başkan Yoon'un kararından ve Meclis oylamasına gösterdiği saygıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu gelişmelere paralel olarak, Güney Kore Demokrat Partisi'nin kripto vergilerini iki yıl erteleme kararı aldığı açıklandı. 2 Aralık'ta ülkenin kripto işlem hacimleri yılın ikinci en yüksek seviyesine ulaştı. Bununla birlikte XRP 6,3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşırken, Dogecoin 1,6 milyar dolar ve Stellar 1,3 milyar dolarlık işlem hacmi kaydetti.

Güney Kore olayları sonrasında kripto para piyasaları toparlanmaya başladı

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