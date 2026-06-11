Güney Kore polisi, Bithumb CEO\'su hakkında rüşvet soruşturması başlattı

Yerel basının aktardığına göre Seul Büyükşehir Polisi'nin Kamu Suçları Soruşturma Birimi, Lee ve Bithumb hakkında bağımsız Milletvekili Kim Byung-kee'nin oğlunun işe alınmasına ilişkin rüşvet iddialarını araştırıyor.

Kim'in eski bir danışmanının ifadesine göre milletvekili, Kasım 2024'te Lee'den ikinci oğlunu Bithumb'a almasını istedi. Oğlu iki ay sonra işe alındı ve borsada altı ay çalıştı.

Aynı iddialara göre Kim, danışmanlarından birinin de Bithumb'a alınmasını talep etti. Bu kişi geçen yıl eylülde işe başladı ve halen şirkette görev yapıyor.

MALİ İŞLER KOMİTESİ ÜYESİ UPBİT'İ HEDEF ALDI

Polis, Meclisin Mali İşler Komitesi üyesi olan Kim'in Bithumb'ın rakibi Upbit'i işleten Dunamu'ya karşı yasal faaliyetler yürüttüğünü öne sürüyor. Bu faaliyetler arasında Upbit'in piyasadaki tekel konumuna yönelik endişeleri gündeme getirmesi de bulunuyor.

Kim ile Bithumb arasındaki ilişkiye yönelik soruşturma aylardır sürüyor ve bu süreçte iki kez arama ve el koyma işlemi yapıldı.