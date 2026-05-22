Güney Kore yeni kripto vergisine karşı seferber oldu
Güney Kore'de Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yüzde 22'lik kripto vergisini iptal etmek için başlatılan dilekçe, parlamento incelemesi için gereken 50.000 imza eşiğini geçti. Eleştirmenler, verginin diğer varlık sınıflarına göre haksız olduğunu öne sürdü.

Kripto yatırım kazançları üzerindeki yüzde 22'lik vergiyi iptal etmek için başlatılan dilekçe, Maliye ve Ekonomi Planlama Komitesi'nin yeni vergi rejimine yönelik itirazları incelemesi için gereken 50.000 imza eşiğine ulaştı.

Dilekçede yer alan görüşlere göre Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yüzde 22'lik vergi, yatırımcılara mali ve raporlama yükü getiriyor ve hızla artan konut fiyatları nedeniyle konut piyasasından dışlanan genç bireylerin yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Dilekçeye göre kripto kazançlarına yüzde 22 vergi uygulanırken diğer varlık sınıflarına ayrıcalıklı vergi muamelesi tanınması, Güney Kore'nin kripto piyasasındaki payını zayıflatıyor. Metinde, "Kısa vadeli vergi gelirleri için vergi uygulanırsa, uzun vadede sektör daralması, sermaye ve yetenek göçü gibi daha büyük kayıplar yaşanabilir." ifadesi yer aldı.

Güney Kore, Asya-Pasifik bölgesinin önemli kripto merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yonhap haber ajansının verilerine göre Mart 2025'te ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 32'si kripto varlığa sahipti. Sahiplik oranı, fiyat baskısının sürdüğü 2026'da geriledi.

KRİPTO PORTFÖYÜ 83 MİLYAR DOLARDAN 41 MİLYAR DOLARA İNDİ

Yatırımcıların elindeki toplam kripto varlık değeri, Ocak 2025'te yaklaşık 121,8 trilyon won (83,3 milyar dolar) seviyesindeyken Şubat 2026'da 60,6 trilyon won (41,4 milyar dolar) düzeyine geriledi.

Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax'tan oluşan beş büyük kripto borsasındaki günlük işlem hacmi de düşüş eğilimini yansıttı. Aralık 2024'te 11,6 milyar dolar seviyesinde olan günlük hacim, Şubat 2026'da 3 milyar dolara geriledi.

Eleştirmenler, sıkılaşan kara para aklama önleme (AML) düzenlemeleri ve müşterini tanı (KYC) kontrollerinin de yatırımcıları sektörden uzaklaştırdığını ileri sürdü. Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) ve Finansal İstihbarat Birimi (FIU), Mart'ta yabancı kripto cüzdanlarına yapılan veya bu cüzdanlardan gelen 10 milyon won (6.630 dolar) üzerindeki tüm işlemlerin otomatik olarak şüpheli kapsamına alınmasını önerdi.

Yurt içindeki kripto sektörü savunuculuk örgütleri yeni kuralları reddetti. Örgütler, raporlama yükümlülüklerinin borsalar üzerinde operasyonel yük yaratacağını ileri sürerken vergi karşıtı dilekçe Maliye ve Ekonomi Planlama Komitesi'nin incelemesini bekliyor.

