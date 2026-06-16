Güney Kore'de 11 milyon dolarlık USDT aklama şebekesine operasyon - Son Dakika
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Güney Kore'de 11 milyon dolarlık USDT aklama şebekesine operasyon

Güney Kore\'de 11 milyon dolarlık USDT aklama şebekesine operasyon
16.06.2026 14:02
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Güney Kore polisi, Kamboçya merkezli bir oltalama örgütü için 11 milyon dolarlık suç gelirini USDT üzerinden aklamakla suçlanan 23 kişiyi gözaltına aldı.

Yerel basında salı günü çıkan habere göre Güney Kore polisi, bir Kamboçya suç örgütü için kripto para aklayan bir grubu gözaltına aldı. Seul Büyükşehir Polisi'nin suç soruşturma birimi, ikisi kilit isim olmak üzere 23 şüpheliyi yakalayıp tutukladı.

Polisin aktardığına göre grup, Kamboçya merkezli bir oltalama örgütünün suç gelirlerini yerel ve yurt dışı kripto borsaları üzerinden akladı. Şubat 2024 ile Nisan 2025 arasında grup, USDT satın alıp borsalarda işleyerek yasa dışı parayı hareket ettirdi. Hareket ettirilen tutar 16,8 milyar wona, yaklaşık 11,1 milyon dolara ulaştı.

AKLAMADA 11 BİNDEN FAZLA HESAP KULLANILDI

Polise göre kara para aklamada yaklaşık 11.300 hesap kullanıldı. Bu hesaplar, 265 oltalama ve yatırım dolandırıcılığı vakasında çalınan yaklaşık 17 milyon dolarlık parayla bağlantılı bulundu.

650 MİLYON WON SUÇ GELİRİNE EL KONULDU

Seul polisi, şüphelilerden 650 milyon won, yani yaklaşık 430.000 dolar değerinde suç geliri ele geçirdi. Grubun elebaşı ise hâlâ firarda ve hakkında İnterpol kırmızı bülteni bulunuyor.

Polis ayrıca, turistlere ve tanıdıklara USDT üzerinden yasa dışı döviz değişim hizmeti sunan 33 kişiyi de aynı suçlamalarla gözaltına aldı.

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Son Dakika Kripto Para Güney Kore'de 11 milyon dolarlık USDT aklama şebekesine operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'de 11 milyon dolarlık USDT aklama şebekesine operasyon - Son Dakika
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