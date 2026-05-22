Harvard Ethereum ETF pozisyonunu bir çeyrek sonra kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Harvard Ethereum ETF pozisyonunu bir çeyrek sonra kapattı

Harvard Ethereum ETF pozisyonunu bir çeyrek sonra kapattı
22.05.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Harvard Üniversitesi'nin bağış fonunu yöneten Harvard Yönetim Şirketi, BlackRock iShares Ethereum ETF'sindeki 87 milyon dolarlık pozisyonunu tek çeyrek sonra tamamen tasfiye etti. Karar, Ethereum'un yüzde 50'den fazla değer kaybettiği ve Ethereum Foundation'da istifaların hızlandığı döneme denk geldi.

Bağış fonunun ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu 2026 ilk çeyrek bildiriminde, bir önceki çeyrekte 87 milyon dolar değerinde tuttuğu BlackRock iShares Ethereum Trust ETF hisseleri yer almıyor. Pozisyon yalnızca 2025'in son çeyreğinde portföye alınmıştı.

Kurum aynı dönemde Bitcoin (BTC) maruziyetini de azalttı. 2026 ilk çeyrek dosyasına göre yaklaşık 2,3 milyon BlackRock iShares Bitcoin Trust hissesi satıldı. Bağış fonunun cüzdanında yaklaşık 117 milyon dolar değerinde 3 milyondan fazla hisse kaldı.

Ethereum fiyatı, Ağustos 2025'te yaklaşık 5.000 dolarla rekor seviyeye ulaştıktan sonra yüzde 50'nin üzerinde geriledi. Aynı dönemde ekosistemi yöneten Ethereum Foundation üst düzey isimlerden istifalarla sarsıldı.

ETHEREUM FOUNDATION'DA İSTİFALAR HIZLANDI

Vakıfta görev yapan iki araştırmacı Julian Ma ve Carl Beek, kuruluştan ayrıldıklarını kısa süre önce duyurdu. Açıklamalarla birlikte 2026'da Ethereum Foundation'dan ayrılan isim sayısı sekize ulaştı.

Eski araştırmacı ve proje yöneticisi Josh Stark da nisan ayında vakıftan ayrıldı. Yapısal değişiklikler ve liderlik geçişleri, Ocak 2025'te başlayan dönüşüm sürecinin parçası olarak öne çıktı.

Foundation mart ayında ademimerkeziyet, mahremiyet, açık kaynak yazılım ve sansüre direnç ilkelerini sıralayan yeni bir misyon bildirgesi yayımladı. Bildirge ve vakfın kurumsal tutumu kripto topluluğunda farklı tepkilere yol açtı.

Gazeteci Laura Shin paylaşımında, "Ethereum Foundation, rakipleri pazar payı için sahada mücadele ederken zaferleri üzerine oturmak ve her şeyin üstünde davranmak istiyor gibi görünüyor." ifadesini kullandı. Shin, bildirgedeki temel ilkeleri "mücadele etmeye değer" bulsa da vakfın token ekonomisine ve ağ tokeninin fiyatını yükseltmeye de odaklanması gerektiğini ekledi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Harvard Ethereum ETF pozisyonunu bir çeyrek sonra kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi
Özel döneminde alınan ihraç kararları geçersiz oldu: Yarkadaş, Tekin ve Şimşek dönüyor Özel döneminde alınan ihraç kararları geçersiz oldu: Yarkadaş, Tekin ve Şimşek dönüyor
CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nu takipten çıktı CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı

16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:25:58. #7.13#
SON DAKİKA: Harvard Ethereum ETF pozisyonunu bir çeyrek sonra kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.