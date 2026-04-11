Hong Kong\'da ilk stablecoin lisanslarını verdi

11.04.2026 11:01
İlk stablecoin ihraç lisansları Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) tarafından HSBC'nin Hong Kong bankacılık birimine ve Anchorpoint Financial'a verildi. Mart hedefini kaçıran otorite, onayları 11 Nisan itibarıyla geçerli kılarak resmi kayıt altına aldı.

Anchorpoint Financial, Standard Chartered'ın Hong Kong şubesi, Animoca Brands ve Hong Kong Telekomünikasyon (HKT) tarafından kurulan bir ortak girişim. HSBC ise Hong Kong'un kâğıt para ihraç yetkisine sahip üç bankasından biri. Her iki kurum da HKMA'nın Stablecoin Yönetmeliği kapsamındaki lisanslı ihraççılar kaydına girdi.

HSBC VE ANCHORPOINT STABLECOİN LİSANSI ALDI

Onaylar, uzun bir değerlendirme sürecinin ardından geldi. HKMA, onay vermeden önce başvuru sahiplerinden rezerv varlık bildirimleri, kara para aklamayla mücadele kontrolleri, geri ödeme mekanizmaları ve aşırı stres senaryolarındaki performans ayrıntılarını güncellemelerini istemişti.

HKMA Başkanı Eddie Yue, stablecoin lisansı verilmesinin "Hong Kong'un dijital varlık gelişimi açısından önemli bir dönüm noktası" olduğunu belirtti. Yue, düzenleyici çerçevenin ihraççılara yenilikçi teknoloji uygulama ortamı sunarken güçlü kullanıcı koruması ve etkin risk yönetimi güvencesi de içerdiğini ekledi.

36 BAŞVURUYLA İKİNCİ DALGA KAPIDA

HKMA, Ağustos 2025'te yürürlüğe giren çerçeve kapsamında şubat ayı itibarıyla 36 başvuru aldığını açıklamıştı. Düzenleme, Hong Kong'da stablecoin ihraç eden her şirketin önce lisans almasını zorunlu kılıyor. Otorite, kâğıt para ihraç yetkisi olan bankalar başta olmak üzere köklü finansal kuruluşları öncelikli değerlendireceğini belirtmişti.

İkinci dalgada da hareketlenme başladı. Futu Securities ve Hong Kong'un ilk lisanslı kripto borsası OSL Group'un güçlü aday olduğu belirtiliyor. Lisans alan şirketlerin önümüzdeki aylarda faaliyete geçmesi bekleniyor.

