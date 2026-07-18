HSBC Birleşik Krallık'tan dijital menkul kıymet onayı aldı - Son Dakika
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HSBC Birleşik Krallık'tan dijital menkul kıymet onayı aldı

HSBC Birleşik Krallık\'tan dijital menkul kıymet onayı aldı
18.07.2026 13:34
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Dünyanın en büyük bankalarından HSBC, Birleşik Krallık'ın Dijital Menkul Kıymetler Deneme Ortamı'nda (DSS) faaliyet gösterme onayı aldı. Onay, bankanın dijital varlık platformu HSBC Orion'un dijital menkul kıymetlerin ihracını, hizmetini ve takasını desteklemesine imkân tanıyor.

Banka salı günü, HSBC Orion'un menkul kıymet piyasaları için yeni teknolojileri test etmek üzere tasarlanan bu düzenleyici ortamda dijital menkul kıymet saklama kuruluşu olarak çalışacağını duyurdu. HSBC, deneme ortamında faaliyete geçmek için İngiltere Merkez Bankası tarafından onaylanan ilk şirket olduğunu belirtti.

Bankanın platformu, Birleşik Krallık'ın planladığı dijital devlet tahvili DIGIT ve şirket tahvilleri de dahil olmak üzere dijital doğuştan tahvil ihracını destekleyecek. HSBC'ye göre HSBC Orion, dünya genelinde 5 milyar doları aşan dijital tahvil ihracına aracılık etti.

İLK DIGIT İŞLEMİ 2027'NİN İLK ÇEYREĞİNDE BEKLENİYOR

Birleşik Krallık Hazinesi perşembe günü, ilk DIGIT işleminin 2027'nin ilk çeyreğinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. Hazine ayrıca HSBC ile Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu'nun (LSEG), yatırımcıların pilot ihraca erişimini destekleyecek bir bağlantı altyapısı geliştirmek için mutabakat zaptı imzaladığını bildirdi.

2024'te devreye giren DSS, İngiltere Merkez Bankası ve Finansal Davranış Otoritesi (FCA) tarafından işletiliyor. Deneme ortamı, menkul kıymetlerin ihracı, ticareti ve takası için dağıtık defter teknolojisini canlı bir düzenleyici ortamda test etmeyi amaçlıyor.

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