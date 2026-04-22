Hürmüz Boğazı'ndaki mahsur gemi şirketlerine kripto para dolandırıcılığı uyarısı
Hürmüz Boğazı'ndaki mahsur gemi şirketlerine kripto para dolandırıcılığı uyarısı

22.04.2026 09:02
Hürmüz Boğazı'nın batısında mahsur kalan gemilerin şirketlerine, kendini İran güvenlik servisi olarak tanıtan bilinmeyen aktörler tarafından sahte "geçiş ücreti" mesajları gönderiliyor. Mesajlarda Bitcoin veya USDT ile ödeme yapılması karşılığında güvenli geçiş teklif ediliyor.

Yunan denizcilik risk yönetimi firması MARISKS, pazartesi günü söz konusu mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğu uyarısını yayımladı. Sahte mesajlarda gemi sahiplerinden önce belge sunmaları isteniyor, ardından İran güvenlik servislerinin belirlediği iddia edilen bir kripto ödeme tutarı iletiliyor ve ödeme karşılığında "önceden kararlaştırılan saatte" engelsiz geçiş vaat ediliyor. MARISKS, mesajların gerçek İran makamlarından kaynaklanmadığını açıkladı. Tahran ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Boğaz, Ortadoğu'daki çatışma ortamının tırmanmasının ardından büyük ölçüde kapalı kalmaya devam ediyor. Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının yaklaşık beşte birinin geçtiği bu stratejik su yolunda yüzlerce gemi ve yaklaşık 20 bin denizcinin mahsur kaldığı belirtiliyor. MARISKS, 18 Nisan'da Boğaz'ı terk etmeye çalışırken İran botlarının açtığı ateşe maruz kalan en az bir geminin de bu tür mesajları almış olabileceğini aktardı. Bu bilgi bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Bu dolandırıcılık girişimleri, İran'ın gerçek bir geçiş ücreti tarifesi hazırladığına dair haberlerle aynı dönemde gün yüzüne çıkıyor. Nisan ayı başındaki raporlara göre Tahran, ateşkes görüşmeleri sürerken Boğaz'dan geçiş için Bitcoin dahil kripto para ile ödeme kabul edilecek bir tarife belirlemeyi değerlendiriyor. İran Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçıları Birliği sözcüsü Hamid Hosseini, ücretin varil başına yaklaşık 1 dolar olarak belirlendiğini doğruladı. Raporlara göre bu oran büyük tankerler için 2 milyon dolara kadar çıkabiliyor.

Chainalysis kıdemli istihbarat analisti Kaitlin Martin, İran bağlantılı geçiş için kripto ödeme yapan şirketlerin ciddi yaptırım riskiyle karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Martin'e göre İran kontrolündeki su yollarıyla ilişkili herhangi bir kripto transferi, İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu (IRGC) da hedef alan ABD ve uluslararası yaptırımlar kapsamında "maddi destek" olarak değerlendirilebilir.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmaya varılmadan Amerikan ablukasının kaldırılmayacağını açıkladı. Geçici ABD-İran ateşkesinin 23 Nisan'da sona ermesi bekleniyor. Pakistan'da planlanan ikinci tur barış görüşmelerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

22.04.2026 09:23:53
