İki Bitcoin madencisinden yapay zekada ortaklığı

Hut 8, Teksas'ın Nueces County bölgesindeki Beacon Point kampüsünde 15 yıllık ve 9,8 milyar dolarlık ikinci bir kiralama sözleşmesi imzaladı. Anlaşma, 1 gigavatlık sahayı tamamen ticarileştirdi ve kampüsteki mevcut yatırım yapılabilir kiracının sözleşmeli kapasitesini iki katına çıkararak 704 megavata taşıdı. İlk sözleşmeyle büyük ölçüde aynı koşulları taşıyan bu anlaşma, kampüsün toplam temel dönem sözleşme değerini 19,6 milyar dolara yükseltti.

Şirketin geniş yapay zeka veri merkezi portföyünde sözleşmeli toplam bilişim kapasitesi 949 megavata ulaştı. Bu kapasitenin 704 megavatı Beacon Point'te, 245 megavatı River Bend'de bulunuyor ve toplam temel dönem sözleşme değeri 26,6 milyar dolara, beklenen ortalama yıllık net faaliyet geliri ise 1,75 milyar doların üzerine çıkıyor. Hut 8, sahayı "önce enerji" modeliyle güvence altına aldı ve AEP Texas ile yaptığı bağlantı anlaşması kapsamında 1.000 megavatlık şebeke kapasitesini kilitledikten sonra hiperölçekli kiralamalarla ticarileştirdi. Sözleşme başına üç adet beşer yıllık yenileme opsiyonu, kampüsün potansiyel sözleşme değerini 50,2 milyar dolara çıkarabiliyor. Hut 8'in üst yöneticisi Asher Genoot, Beacon Point'teki kiracının sahadaki varlığını ikiye katlamayı seçmesini, bir varlığın alabileceği en güçlü onay olarak nitelendirdi.

IREN BULUT GELİR HEDEFİNİ 4 MİLYAR DOLARA ÇIKARDI

IREN, toplam 2,8 milyar dolar değerinde yeni ve çok yıllı bulut sözleşmeleri imzaladıktan sonra 2026 yıl sonu yapay zeka bulut geliri hedefini 3,7 milyar dolardan 4 milyar doların üzerine yükseltti. Şirketin SEC'e sunduğu açıklamaya göre revize hedefin yaklaşık yüzde 85'i şimdiden sözleşmeye bağlandı. IREN'in müşteri listesi artık Microsoft, NVIDIA, Perplexity, Figure AI ve Together AI gibi isimleri kapsıyor.

Şirketin son sözleşmeleri, ilgili GPU yatırım harcamasının yaklaşık yüzde 45'ini karşılayan müşteri ön ödemeleri içeriyor. Bu durum, IREN'in söz konusu kurulumlar için net finansman ihtiyacını azalttı. Şirket, 30 Haziran itibarıyla yaklaşık 7,6 milyar dolar nakit ve nakit benzeri tuttuğunu bildirdi. Kurucu ortağı ve eş üst yöneticisi Daniel Roberts, şirketin kendi kurduğu yapay zeka bulut kapasitesini yaklaşık 3 megavattan bu yıl teslim edilen 480 megavata çıkardığını, 2027 için ise 1,2 gigavat hedeflediğini söyledi.

MADENCİDEN YAPAY ZEKAYA GEÇİŞ HIZLANIYOR

Her iki şirket de madencilik ekonomisi zayıflarken yapay zeka altyapısına ve bulut bilişime yöneldi. İkisi de kripto madencisi olarak yola çıkmış, güvence altına aldıkları şebeke enerjisini ve veri merkezi uzmanlığını yapay zeka müşterileri için yeniden kullanıma açmıştı. Bernstein analistlerine göre madencilerin enerji kapasitesine erişimi, yapay zeka altyapısı kurma yarışında onlara yapısal bir avantaj sağlıyor ve sıfırdan başlayan rakiplere kıyasla kurulum sürelerini kısaltıyor.

Bir danışmanlık firmasına göre yapay zekaya geçiş, sektör genelinde sert bir yeniden değerlemeyi tetikledi. Aynı firma, geçişin içeriden hisse satışları konusunda yatırımcı incelemesini de artırdığını belirtti. Firma, sektörün yapay zeka hedeflerini gerçekleştirmek için 50 milyar dolar daha kaynağa ihtiyaç duyacağını, en büyük finansman açığının ise yaklaşık 21,1 milyar dolarla IREN'de olduğunu tahmin etti.