IMF'den Kenya'ya kripto para düzenlemeleri için uyarı - Son Dakika
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IMF'den Kenya'ya kripto para düzenlemeleri için uyarı

IMF\'den Kenya\'ya kripto para düzenlemeleri için uyarı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Kenya'nın kripto para düzenlemelerinde kapsamlı bir revizyon yapması gerektiğini belirtti. Kurum, yayımladığı teknik yardım raporunda, ülkenin eskimiş düzenlemelerini güncellemesi ve kripto çerçevesini küresel standartlarla uyumlu hale getirmesi için acil eylem planı sundu.

09.01.2025 15:00
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Kenya Sermaye Piyasaları Kurumu'nun (CMA) talebiyle hazırlanan rapor, ülkenin kripto ekosistemindeki yasal boşlukları detaylı şekilde ortaya koydu. IMF uzmanları, Kenya'daki kripto varlık düzenlemelerinin yetersiz kaldığını ve bu durumun dolandırıcılık vakalarında artışa neden olduğunu tespit etti.

IMF Kenya'nın Kripto Piyasasındaki Yasal Boşluklara Dikkat Çekti

Kenya'nın mevcut yasal çerçevesi, kripto varlık piyasalarını etkili bir şekilde düzenlemiyor. IMF raporuna göre ülkedeki geleneksel piyasa düzenlemeleri kripto varlıklar üzerinde sınırlı etkiye sahip ve yasal olarak bağlayıcı değil.

Rapor, kısa vadede (6-12 ay) ampirik analiz yapılması ve düzenleyici otoriteler arasında iş birliği kurulması gerektiğini vurguluyor. Orta ve uzun vadede (12-24+ ay) ise yasal ve lisanslama çerçevesinin oluşturulması planlanıyor.

IMF'nin önerileri arasında, Kenya'nın Bali Fintech Gündemi ve FATF tavsiyeleriyle uyumlu bir düzenleme geliştirmesi yer alıyor. Bu düzenlemeler, tüketici koruması ve kara para aklamayla mücadele konularında uluslararası standartları gözetiyor.

Kenya'daki yasa koyucular arasında kripto varlıkların düzenlenmesi konusunda önemli görüş ayrılıkları bulunuyor. Bu durum, düzenleyici çerçevenin oluşturulmasını zorlaştırıyor.

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