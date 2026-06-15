İran barış sinyali kriptoda kısa pozisyonları vurdu - Son Dakika
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İran barış sinyali kriptoda kısa pozisyonları vurdu

İran barış sinyali kriptoda kısa pozisyonları vurdu
15.06.2026 12:08
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Lider kripto para birimi Bitcoin, ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasına ilişkin gelişmelerin ardından 65 bin dolar civarına yükselirken piyasada yaklaşık 150 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye oldu.

Kripto piyasası son 24 saatte bir kaldıraç temizliği dalgası daha yaşadı. Büyük borsalarda yaklaşık 17,04 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. Bu tutarın 13,19 milyon doları, yani yüzde 77,4'ü uzun pozisyonlardan geldi. Kısa pozisyonlar 3,85 milyon dolarda kalırken en ağır tasfiyeler sırasıyla Bitcoin, Ethereum ve Solana bağlantılı sözleşmelerde görüldü.

Tablo, ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasına dair gelişmelerin ardından tersine döndü. Anlaşmanın ardından kripto piyasasında yaklaşık 150 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye oldu.

TRUMP ABD-İRAN ANLAŞMASINI YAKIN GÖSTERDİ

Jeopolitik cephede Başkan Donald Trump, İsrail'in Güney Beyrut'a düzenlediği hava saldırısını eleştirerek Washington ile Tahran barışa yaklaşırken bunun yaşanmaması gerektiğini söyledi. Trump, ABD-İran anlaşmasının çok yakın olduğunu belirtti ve arabulucu Pakistan, imzanın 15 Haziran gibi erken bir tarihte atılabileceğine işaret etti.

Taslak şartların, yaklaşık 25 milyar dolarlık dondurulmuş İran varlığının serbest bırakılmasını ve petrol ihracatı yaptırımlarının gevşetilmesini içerdiği bildirildi. Buna karşılık Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması ve nükleer geliştirmeyi durdurması bekleniyor. Riskli varlıklar açısından enerji akışının normalleşmesi, petrol fiyatları ve genel piyasa oynaklığı için kritik bir değişken olarak görülüyor.

KORKU ENDEKSİ 100 ÜZERİNDEN 18'E GERİLEDİ

Piyasadaki temkinli hava göstergelere de yansıyor. Korku ve Açgözlülük Endeksi 100 üzerinden 18 seviyesinde, yani aşırı korku bölgesinde bulunuyor. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 70,4'e tırmandı ve bu seviye, altcoinler değer kaybederken sermayenin büyük kriptolara çekildiğinin klasik işareti olarak okunuyor.

Toplam kripto piyasa değeri 1,85 trilyon dolar civarında bulunurken Bitcoin yaklaşık 65 bin dolardan işlem görüyor. Piyasada ayrıca, sürdürülen düşüş trendlerinde görülen geçici teknik sıçramaların gerçek bir dip dönüşü sanılabileceği yönünde "ölü kedi sıçraması" uyarısı dolaşıyor.

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