Japonya kripto ETF'leri için düğmeye bastı - Son Dakika
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Japonya kripto ETF'leri için düğmeye bastı

Japonya kripto ETF\'leri için düğmeye bastı
11.07.2026 12:11
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Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, hükümetin ülkede kripto para borsa yatırım fonlarını (ETF) yasallaştırma yolunda ilerlediğini açıkladı. Adım, bu ürünlerin yurt dışı piyasalardaki başarısına yanıt olarak geldi.

Japonya Temsilciler Meclisi kısa süre önce, spot kripto paraların denetimini Ödeme Hizmetleri Yasası'ndan (PSA) Finansal Araçlar ve Borsa Yasası'na (FIEA) taşıyan bir revizyonu kabul etti. Bu değişiklik kripto varlıkları tam anlamıyla düzenlenen finansal ürünler statüsüne yükseltiyor ve onları geleneksel hisse senetleri ile tahvillerle aynı çerçevede ele alıyor. Düzenleme kapsamında kripto ETF'lerinin en erken gelecek yıl borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Statü değişikliği, kripto varlıkları yatırımcı koruması ve piyasa denetimi açısından geleneksel menkul kıymetlerle aynı kurallara tabi kılacak. Bu çerçeve, özellikle kurumsal yatırımcıların düzenlemeye tabi kripto ürünlerine erişimini kolaylaştırması bakımından önemli görülüyor.

SBI ÜÇ YILDA 32 MİLYAR DOLAR HEDEFLİYOR

Japon finans devi SBI Holdings mayısta yeni bir kripto ETF ürününün lansmanını önermişti. Şirket ayrıca altın ile kripto varlıkları birleştiren hibrit bir yatırım fonu da önerdi. Bu üründe portföyün yüzde 51'i altın temelli ETF'lere, yüzde 49'u Bitcoin gibi kripto varlık ETF'lerine ayrılacak. Hibrit ürün hem risk almaktan çekinen kurumsal hem de bireysel yatırımcıları çekmeyi amaçlıyor.

Şirket bu ürünler için iddialı bir hedef belirledi. Japon finans devi, lansmandan sonraki üç yıl içinde yaklaşık 5 trilyon yen (yaklaşık 32 milyar dolar) yönetim altında varlık büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor. Şirket, ETF alanına girebilecek Nomura ve Rakuten Securities gibi diğer büyük Japon finans gruplarının önüne geçerek öncü avantajı elde etmek istiyor.

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Son Dakika Kripto Para Japonya kripto ETF'leri için düğmeye bastı - Son Dakika

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