Japonya kripto vergisinde büyük indirimin önünü açıyor - Son Dakika
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Japonya kripto vergisinde büyük indirimin önünü açıyor

Japonya kripto vergisinde büyük indirimin önünü açıyor
12.06.2026 08:50
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Japonya'nın Temsilciler Meclisi, kripto paraları finansal araç olarak yeniden sınıflandıran tasarıyı ilerletti. Düzenleme kripto kazançlarındaki vergiyi yüzde 55 seviyesinden yüzde 20'ye indirebilir ve ülkede kripto ETF'lerin önünü açabilir.

Tasarı, kripto piyasalarının daha sıkı denetlenmesine doğru atılmış bir adım olarak öne çıkıyor. Parlamento kayıtlarına göre metin dün Mali İşler Komitesi'nden geçti. Temsilciler Meclisi genel kurulundan da geçtiği bildirildi ancak resmi takip sayfasında genel kurul oyu henüz güncellenmedi.

Nisanda kabine tarafından sunulan düzenlemenin, üst kanat Danışmanlar Meclisi'nin onayından geçmesi halinde gelecek yıl yürürlüğe girmesi bekleniyor. Önerilen çerçevede kripto varlıklar finansal araç sayılacak ve hisse senetlerine benzer bir rejime tabi olacak.

Değişiklik sektöre daha sıkı işlem kuralları getirirken kripto kazancındaki vergiyi en fazla yüzde 55 seviyesinden hisse ve tahvillerle aynı düzeye, sabit yüzde 20'ye indirebilir. Vergi tarafındaki değişikliğin 2028'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

KRİPTO ETF'LERE İZİN ÇIKABİLİR

Yeni çerçeve Japonya'da kripto ETF'lerin önünü açabilir ve yerel yatırımcılara borsalar dışında düzenlenmiş bir erişim yolu sunabilir. Tasarı ayrıca kripto varlıkları menkul kıymetlerden ayrı bir finansal ürün olarak ele alacak. Düzenleme bilgilendirme kuralları, daha sıkı borsa denetimi, içeriden öğrenenlerin ticaretine kısıtlama ve kayıt dışı operatörlere ağır cezalar da getiriyor.

Şu anda ülkenin en üst finansal denetçisi olan Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), kriptoyu bir ödeme aracı olarak görüp Ödeme Hizmetleri Yasası kapsamında düzenliyor. Yeni tasarı kuralları Finansal Araçlar ve Borsa Yasası'na taşıyarak sektöre daha geniş bir gözetim getiriyor. Kasım 2025'te ajansın bu yasayı Bitcoin ve Ethereum dahil kriptolara uygulamaya karar verdiği bildirilmişti.

STABLECOIN HAMLELERİ HIZ KAZANDI

Düzenleme adımı, Japonya'nın kripto sektörü özellikle stablecoin tarafında ivme kazanırken geliyor. Ülke 2023'te stablecoin kurallarını netleştirdi.

Ekim 2025'te JPYC, ülkenin yasal olarak tanınan ilk yen destekli stablecoinini başlattı. Şubatta SBI Holdings ile Startale Group kurumsal ve sınır ötesi kullanım için JPYSC'yi tanıttı. Ülkenin üç bankacılık devi MUFG, Mizuho ve SMBC ise Mart 2027'de sona eren mali yıl içinde ortak bir stablecoinle ticari işlemlere başlamayı planlıyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Japonya kripto vergisinde büyük indirimin önünü açıyor - Son Dakika

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