JPMorgan kurumsal yatırımcıların Bitcoin ilgisinin arttığını açıkladı - Son Dakika
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JPMorgan kurumsal yatırımcıların Bitcoin ilgisinin arttığını açıkladı

JPMorgan kurumsal yatırımcıların Bitcoin ilgisinin arttığını açıkladı

Son günlerde FTX krizinin ardından yaşanan keskin düşüşlerin üstesinden gelen Bitcoin, şimdi de kurumsal yatırımcıların desteğiyle toparlanma belirtileri gösteriyor. JPMorgan analistleri lider kripto para birimi Bitcoin'e, vadeli işlemlerdeki olumlu eğilimler ve yatırımcıların artan güvenine dikkat çekiyor.

08.08.2024 16:44
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Kripto para piyasaları, son günlerde tarihi bir dalgalanma yaşarken kurumsal yatırımcıların tutumu dikkat çekiyor. FTX krizinden bu yana görülen en büyük düzeltmenin ardından Bitcoin'in hızlı toparlanması, piyasalarda yeni bir dinamik oluşturuyor. JPMorgan analistleri, kurumsal yatırımcıların iyimserliğini koruduğunu belirtirken, perakende yatırımcıların tedirginliği sürüyor.

Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin Piyasasına Yön Veriyor

Son günlerde kripto para piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar, yatırımcıları tedirgin ederken, kurumsal cepheden gelen sinyaller umut veriyor. Pazartesi günü yaşanan ve FTX krizinden bu yana görülen en büyük düzeltme olarak nitelendirilen düşüşün ardından, Bitcoin'in toparlanma sürecine girmesi dikkat çekti.

Finans devi JPMorgan'ın analist ekibi son yayımladığı raporda, kurumsal yatırımcıların piyasaya olan güvenlerini sürdürdüklerini belirtti. Nikolaos Panigirtzoglou önderliğindeki ekip, bu durumun özellikle vadeli işlem piyasalarındaki hareketlilikte gözlemlendiğini vurguladı.

CME'nin Bitcoin vadeli işlemlerindeki kümülatif açık ilgiyi mercek altına alan analistler, vadeli işlem eğrisinin olumlu seyrini, yatırımcıların yükselişe olan inancının bir göstergesi olarak yorumladı. Vadeli fiyatların spot fiyatları aşması, piyasaya duyulan güvenin somut bir kanıtı olarak değerlendirildi.

Kurumsal yatırımcıların iyimserliğini besleyen faktörler arasında, Morgan Stanley'nin bazı müşterilerine spot Bitcoin borsa yatırım fonlarını önermesi de yer alıyor. Ayrıca, Mt. Gox ve Genesis iflaslarından kaynaklanan büyük çaplı tasfiyelerin sonuna gelinmesi ve FTX iflasının etkilerinin azalması da olumlu beklentileri güçlendiriyor.

Bitcoin fiyatlarındaki toparlanma, piyasaları rahatlatıyor. Pazartesi günü yaşanan sert düşüşün ardından Bitcoin, 49.000 dolar civarından 57.000 doların üzerine tırmandı. JPMorgan analistleri, 49.000 dolar seviyesinin, Bitcoin üretim maliyetiyle uyumlu olduğunu ve bu seviyenin altında uzun süre kalınması durumunda Bitcoin madencileri üzerindeki baskının artabileceğini belirtti.

JPMorgan analistleri, tüm bu gelişmeler ışığında kripto piyasasına yönelik temkinli yaklaşımlarını sürdürüyor. Piyasadaki sınırlı risk azaltma ve hisse senedi piyasalarındaki kırılganlık, olumlu faktörlerin çoğunun fiyatlandırıldığı bir ortamda dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

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Son Dakika Kripto Para JPMorgan kurumsal yatırımcıların Bitcoin ilgisinin arttığını açıkladı - Son Dakika

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