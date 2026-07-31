JPMorgan'dan CLARITY uyarısı: Yasanın azalan şansı kripto için risk - Son Dakika
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JPMorgan'dan CLARITY uyarısı: Yasanın azalan şansı kripto için risk

JPMorgan\'dan CLARITY uyarısı: Yasanın azalan şansı kripto için risk
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JPMorgan, kripto piyasa yapısı yasası CLARITY'nin ABD Senatosu'ndan yıl bitmeden geçme ihtimalinin azalmasının kripto piyasaları için bir gerileme olduğunu açıkladı. Wall Street bankası, gecikmenin uzamasının sektörün en büyük düzenleyici katalizörlerinden birini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Bankanın Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistlerine göre yasanın yıl sonundan önce onaylanma olasılığı, tahmin piyasalarında yüzde 37'ye geriledi. Bu oran yılın en düşük seviyesini oluşturuyor. Analistler çarşamba günü yayımladıkları raporda düşüşü, Senato'nun yaz tatili öncesinde başka yasa tekliflerine öncelik vermesine bağladı. Olasılık şu anda Kalshi'de yüzde 37, Polymarket'te ise yüzde 26 dolayında bulunuyor. Etik hükümleri, uygulama, merkeziyetsiz finans, stablecoin getirisi ve kara para aklamayla mücadele kuralları üzerindeki anlaşmazlıklar ise hâlâ çözülmüş değil.

Analistler daha önce CLARITY Yasası'nı kripto için olumlu bir katalizör olarak değerlendirmişti. Çünkü yasa, sektöre daha net bir düzenleyici çerçeve getirecek. Düzenlemeye göre dijital emtiaların denetimi Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC), dijital menkul kıymetlerinki ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bırakılacak.

YASA KURUMSAL GİRİŞİN ÖNÜNÜ AÇACAK

Analistlere göre yasa nihayet kabul edilirse kurumsal düzeyde piyasa altyapısının gelişmesini destekleyecek, merkeziyetsiz finans ve stablecoin ihraççıları üzerindeki düzenleyici kısıtları hafifletecek. Yasa ayrıca işlem faaliyetinin yurt dışı platformlardan ABD kurallarına uygun piyasalara kaymasıyla yurt içi likiditeyi ve işlem hacimlerini artıracak. Aracı kurumlar, borsalar, piyasa yapıcılar, saklama şirketleri ve banka bağlantılı platformların sektöre girişindeki engelleri de düşürecek.

TASLAK KURUMSAL KATILIMI CAYDIRABİLİR

Rapor yine de mevcut taslağın bazı bölümlerinin kurumsal katılımı teşvik etmek yerine caydırabileceği uyarısında bulundu. Analistler bu noktada iki örnek verdi. İlkine göre yasanın şimdiki hali, merkeziyetsiz finansın tokenlaştırılmış menkul kıymetleri ve türevleri tümüyle SEC ya da CFTC yetkisi dışında işlemesine izin verebilir. İkinci örnekte ise kripto şirketleri, bankalar ve aracı kurumlarla aynı faaliyetleri yürütürken çok daha hafif kara para aklama yükümlülüklerine tabi tutulabilir.

Analistler genel değerlendirmesinde asıl riskin gecikmenin kendisinde olduğunu vurguladı. Rapora göre CLARITY'nin onayı ne kadar uzarsa tokenlaştırma ve blok zinciri tabanlı finansal uygulamalardaki büyümenin, halka açık kripto ağlarına fayda sağlamak yerine mevcut finansal altyapı tarafından soğurulma riski o kadar artıyor.

YASA MECLİSTEN GEÇTİ AMA SENATO'DA TAKILDI

CLARITY Yasası geçen temmuz ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti. Ancak teklif, stablecoin getirileri, kripto açıklama gereklilikleri ve diğer hükümler üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle o zamandan bu yana Senato'da askıda kaldı. Senatörler ağustos yaz tatili öncesinde iki partili değişiklikler üzerinde çalışıyor. Yine de oylamanın, yasa koyucuların eylül ortasında dönüşünün ardına sarkması bekleniyor. Yatırım bankası Jefferies de geçen ay yayımlanan bir raporda yasanın Senato Bankacılık Komitesi'ni geçmesine karşın hâlâ ciddi engellerle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Perşembe günü erken saatlerde İnovasyon için Kripto Konseyi de 35 sayfalık bir rapor yayımlayarak kripto piyasa yapısı düzenlemesinin daha fazla gecikmeden kabul edilmesini istedi. Konsey, "Şimdi harekete geçilmemesi, ABD'nin piyasa düzenlemesi ve inovasyondaki tarihi liderliğini başka ülkelere kaptırmasına yol açacak ve ABD dolarının hakimiyetini tehdit edecek" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Kripto Para JPMorgan'dan CLARITY uyarısı: Yasanın azalan şansı kripto için risk - Son Dakika

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SON DAKİKA: JPMorgan'dan CLARITY uyarısı: Yasanın azalan şansı kripto için risk - Son Dakika
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