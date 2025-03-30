Kripto benimsenmesi rekor kırıyor: Her üç kişiden birisi kullanıyor - Son Dakika
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Kripto benimsenmesi rekor kırıyor: Her üç kişiden birisi kullanıyor

Kripto benimsenmesi rekor kırıyor: Her üç kişiden birisi kullanıyor

Güney Kore'de kripto para yatırımcılarının sayısı 16,29 milyona ulaşarak nüfusun yüzde 32'sini oluşturdu. Kamu görevlilerinin yüzde 20'sinin de kripto varlıkları bulunuyor. Uzmanlar yatırımcı sayısının yakında 20 milyona çıkabileceğini öngörüyor.

30.03.2025 20:07
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Güney Kore kripto para piyasasında olağanüstü bir büyüme yaşanıyor. Ülke nüfusunun üçte biri artık kripto para yatırımcısı konumunda ve bu oran giderek artıyor. Kamu görevlileri arasında da kripto para sahipliği yüzde 20 seviyesine ulaşarak, dijital varlıkların toplumun her kesimine nüfuz ettiğini gösteriyor.

Güney Kore Kripto Para Yatırımcı Sayısında Rekor Kırıyor

Güney Kore'de kripto para yatırımcılarının sayısı Şubat ayı itibarıyla 16,29 milyona ulaşarak ülke nüfusunun neredeyse üçte birini temsil eder hâle geldi. Kore'yi Yeniden İnşa Partisi Temsilcisi Cha Gyu-geun'a sunulan verilere göre bu rakam, toplam nüfusun yüzde 32'sine tekabül ediyor.

Ülkenin önde gelen beş kripto para borsası Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax'tan derlenen bilgiler, yatırımcı sayısının 2024 yılı boyunca istikrarlı bir artış gösterdiğini ortaya koydu. Mart 2024'te ilk kez 14 milyon eşiğini aşan yatırımcı sayısı, Donald Trump'ın Kasım ayında ABD Başkanlık seçimini kazanmasının ardından 500 bin kişi daha artarak 15 milyonu geride bıraktı.

Sektör uzmanları büyümenin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyor. Bazı uzmanlar kripto para yatırımcılarının kısa süre içinde 20 milyon seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan bir sektör yetkilisi, "Bazı çevreler kripto piyasasının doygunluğa ulaştığını düşünse de geleneksel borsayla kıyaslandığında hâlâ sonsuz büyüme potansiyeli mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, mal varlığı beyanında bulunan Güney Koreli kamu görevlilerinin yüzde 20'sinin kripto para sahibi olduğu ortaya çıktı. Beyanname veren 2 bin 47 yetkiliden 411'i doğrudan kripto para varlıklarını veya yatırımlarını açıkladı. Bu isimler arasında İşçi-Yönetim Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri, Kore Ulusal Polis Üniversitesi Başkanı ve Kore Su Kaynakları Şirketi Başkan Yardımcısı gibi üst düzey hükümet temsilcileri de bulunuyor.

Yetkililer tarafından beyan edilen kripto para varlıklarının toplam değeri 14,41 milyar Kore wonu (yaklaşık 9,8 milyon dolar) olarak kaydedildi. Bu da yetkili başına ortalama 35,07 milyon won (23 bin 927 dolar) düştüğünü gösteriyor. Hükümet Kamu Etik Komitesi'nin 2025 itibarıyla açıkladığı rapora göre, en yüksek kripto varlığını 1,7 milyar KRW değeriyle Seul Belediye Meclisi Üyesi Kim Hye-young bildirdi.

Güney Kore'nin son yıllarda kripto para ticaretine yönelik borsa hesapları için zorunlu gerçek isim doğrulaması ve kapsamlı kara para aklama karşıtı hükümler gibi sıkı düzenlemeler getirmesine rağmen, hükümet yetkilileri arasında kripto para birimlerinin bu denli yaygınlaşması, gelecekte daha anlayışlı bir düzenleyici yaklaşımın benimseneceğine işaret ediyor olabilir.

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Son Dakika Kripto Para Kripto benimsenmesi rekor kırıyor: Her üç kişiden birisi kullanıyor - Son Dakika

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