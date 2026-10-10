Kripto cüzdan devinden güvenlik uyarısı - Son Dakika
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Kripto cüzdan devinden güvenlik uyarısı

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Kripto cüzdan devinden güvenlik uyarısı
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Donanım cüzdanı üreticisi Ledger, Güneydoğu Asya'daki satıcısı CryptoBilis üzerinden cihaz alanların kayıp bildirimlerini inceliyor. Şirket, son 90 günde bu satıcıdan alışveriş yapanlara uyarıda bulunurken toplam zararın boyutu henüz kesinleşmedi.

Ledger, 9 Ekim'deki açıklamasında inceleme tamamlanana kadar CryptoBilis'ten cihaz satışlarını ve sevkiyatlarını durdurmasını istedi. Satıcı, Endonezya, Malezya ve Filipinler'de şirketin yetkili satış kanalları arasında yer alıyor.

Uyarı, bu satıcıdan alınan cihazlarla ilgili bildirimlere dayanıyor. Şirket, kaç müşterinin etkilendiğini ve kayıpların hangi yöntemle gerçekleştiğini henüz açıklamadı. Cihazlara fiziksel müdahale edilip edilmediği de netleşmedi.

SON 90 GÜNDE CİHAZ ALANLARA ÇAĞRI

Ledger, son 90 gün içinde CryptoBilis'ten cihaz satın alan ve henüz kurulum yapmayan müşterilerine kuruluma başlamamalarını önerdi. Cihazını kullanmaya başlayanlardan ise varlıklarını yeni bir Ledger cihazına taşımayı değerlendirmelerini istedi.

Şirket, yeni cihazın yeni bir kurtarma ifadesiyle kurulması gerektiğini belirtti. Öneri, cihazın yanı sıra cüzdana erişim sağlayan kurtarma bilgisinin de yenilenmesini kapsıyor.

Müşterilerin soruları için resmî destek kanallarına başvurmasını isteyen Ledger, inceleme ilerledikçe yeni açıklamalar yapacağını bildirdi.

KAYIP TAHMİNLERİ 90 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Zincir üzerindeki işlemleri izleyen araştırmacıların hesaplamaları, bildirilen kayıpların büyüklüğüne ilişkin farklı rakamlar ortaya koyuyor. Specter adlı araştırmacı, Bitcoin, Ethereum ve Tron ağlarındaki şüpheli transferlerde kayıpların 86 milyon doları aştığını öne sürdü. Kripto varlık takip platformu MistTrack ise tutarı yaklaşık 90 milyon dolar olarak değerlendirdi.

Bu rakamlar Ledger tarafından doğrulanmış bir zarar bilançosu oluşturmuyor. Hesaplamalara dahil edilen bütün cüzdanların aynı saldırıyla boşaltıldığı veya tamamının CryptoBilis incelemesiyle bağlantılı olduğu da henüz kesinleşmedi.

MistTrack, olayla bağlantılı USDT varlıklarının bir bölümünün Tether tarafından dondurulduğunu bildirdi. Dondurulan tutar açıklanmadı. Transferlerin engellenmesi, varlıkların sahiplerine iade edildiği anlamına gelmiyor.

Güneydoğu AsyaKripto ParaAlışverişSon Dakika

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