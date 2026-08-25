Kripto ETF'leri büyüdü ama asıl neden başka - Son Dakika
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Kripto ETF'leri büyüdü ama asıl neden başka

Kripto ETF\'leri büyüdü ama asıl neden başka
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ABD'de işlem gören spot Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonlarının yönettiği toplam varlık geçen hafta 23,3 milyar dolar arttı. Bu artışın yalnızca 2,6 milyar dolarını yatırımcıların koyduğu yeni para oluşturdu. Kalan 20,7 milyar dolar, fonların elindeki kripto varlıkların değer kazanmasından kaynaklandı.

Ayrım kolayca gözden kaçıyor. Bir fonun yönettiği varlık büyüklüğü iki ayrı nedenle artabiliyor. Fona yeni para girebiliyor ya da portföyündeki kripto varlıklar değer kazanabiliyor. Geçen haftaki büyümenin yaklaşık yüzde 89'u ikinci etkenden kaynaklandı.

Toplam büyümedeki payı düşük kalsa da yeni para girişi geçmiş haftalara göre güçlüydü. Spot Bitcoin fonları 21 Ağustos'ta sona eren haftada 1,92 milyar dolar net giriş topladı. Ethereum fonlarına ise 697,2 milyon dolar girdi. İki kategorinin toplam 2,6 milyar dolarlık girişi, Ekim 2025'ten bu yana en güçlü haftaya işaret etti.

Varlık büyüklüğündeki artış ise para girişinin çok üzerine çıktı. SoSoValue verilerine göre Bitcoin fonlarının varlıkları yüzde 25,4 artarak 76,6 milyar dolardan 96,1 milyar dolara çıktı. Ethereum fonlarında artış yüzde 35,9 oldu ve büyüklük 10,5 milyar dolardan 14,3 milyar dolara yükseldi.

ÜÇ AYRI GÜÇ FİYATLARI YUKARI TAŞIDI

Coinlerin pahalanmasının arkasında üç etken yer aldı. En net olanı ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alım programını en az iki katına çıkarma kararıydı. Geri alım işlemleri, uzun vadeli tahvillere talebi destekleyerek borçlanma maliyetini düşürmeyi amaçlıyor. Duyurunun ardından dolar zayıflarken enflasyona karşı korunma aracı olarak görülen varlıklara talep arttı.

İkinci etken Washington'dan geldi. ABD Başkanı Donald Trump kripto şirketlerinin yöneticileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldi ve Kongre'ye CLARITY Yasası için baskı yaptı. Tasarı, hangi kripto varlığın hangi düzenleyicinin denetiminde olacağını belirlemeyi hedefliyor. Yasa koyucular eylül ayında oylamaya gidecek.

Üçüncü etken düşüşe oynayanları vurdu. Fiyat direnç seviyelerini kırdıkça, Bitcoin'in gerileyeceği yönünde pozisyon alan yatırımcılar zararına geri alım yapmak zorunda kaldı. Bu zincirleme tasfiyede 24 saat içinde yaklaşık 3 milyar dolarlık düşüş yönlü pozisyon kapandı. Ertesi gün yaklaşık 1 milyar dolarlık pozisyon daha tasfiye edildi. Her zorunlu alım fiyatı biraz daha yukarı itti ve bir sonraki tasfiye turunu tetikledi.

Sonuç fiyatlarda görüldü. Bitcoin hafta boyunca 62 bin dolar civarından 79 bin doların üzerine çıktı ve yüzde 24 kazandı. Bu performans varlığın 2023'ten bu yana en iyi haftası oldu. Ethereum ise 1900 doların altından 2 bin 500 doların üzerine tırmandı ve yüzde 30 değer kazandı.

Yeni paranın dağılımında BlackRock öne çıktı. Şirketin IBIT fonu haftanın bir gününde Bitcoin fonlarına giren her doların 83 sentini tek başına topladı. XRP fonları da talep gördü ve 39,78 milyon dolar çekerek 271,74 milyon dolarlık rekor haftalık işlem hacmine ulaştı.

FONLAR 2026'YI HÂLÂ EKSİDE GEÇİRİYOR

Rekor giriş, fonları yıl genelinde artıya taşımaya yetmedi. Bitcoin fonları 2026 genelinde hâlâ net çıkışta, Ethereum fonları da eksi bölgede duruyor. İki kategorinin yıl başından bu yana toplam net çıkışı geçen haftaki girişlerle 5,7 milyar dolardan 3,1 milyar dolara indi.

Geriye bakıldığında kaybın nereden geldiği görülüyor. Bitcoin ekim ayında 126 bin 80 dolarla rekor kırmıştı. Aynı ayın ilerleyen günlerinde kripto tarihinin en büyük tasfiye dalgası yaşandı ve 19 milyar doları aşan pozisyon kapandı. Düşüş, Fed'in faiz indirimi için acelesi olmadığını netleştirmesi ve yatırımcıların yapay zekâ hisselerine yönelmesiyle sürdü.

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SON DAKİKA: Kripto ETF'leri büyüdü ama asıl neden başka - Son Dakika
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