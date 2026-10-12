Kripto ETF'lerindeki çıkış dalgası büyüyor - Son Dakika
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Kripto ETF'lerindeki çıkış dalgası büyüyor

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Kripto ETF\'lerindeki çıkış dalgası büyüyor
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ABD'deki Bitcoin, Ethereum ve Solana ETF'lerinden bir haftada yaklaşık 1,25 milyar dolar çıktı. Bitcoin fonlarında üç haftalık giriş serisi sona ererken Ethereum'da çıkışlar dokuz işlem gününe uzadı. Solana fonları da haftayı kayıpla kapattı.

SoSoValue verilerine göre 5-9 Ekim haftasında spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) 681,1 milyon dolar, Ethereum fonlarından 542,1 milyon dolar çekildi. Solana ürünlerinde ise 24,8 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Böylece üç büyük kripto varlığa yatırım yapan fonların tamamında haftalık para akışı negatife döndü.

Bitcoin ETF'leri haziran sonundan bu yana en yüksek haftalık net çıkışı yaşadı. Satışların en yoğun olduğu 7 Ekim'de fonlardan 487,1 milyon dolar ayrıldı. Cuma günü gelen 21,1 milyon dolarlık giriş, haftanın kaybını karşılamaya yetmedi.

Son çıkışlara rağmen Bitcoin fonlarının yıl başından bu yana toplam net girişi yaklaşık 494,1 milyon dolarla pozitif kaldı. Fonların başlangıçtan itibaren biriktirdiği net giriş 57,11 milyar dolar, yönettikleri net varlıkların değeri ise 105,84 milyar dolar oldu.

ETHEREUM'DA ÇIKIŞLAR DOKUZ GÜNE UZADI

Ethereum ETF'lerinde 29 Eylül'de başlayan çıkış serisi, 9 Ekim kapanışıyla dokuz işlem gününe ulaştı. Bu dönemde fonlardan toplam 697,2 milyon dolar çekildi. Son haftanın çıkışı ise ocak ayından bu yana görülen en yüksek düzeye çıktı.

Çekimlerin büyük bölümü BlackRock'ın ETHA fonunda yoğunlaştı. Fon, haftayı 477 milyon dolarlık net çıkışla tamamladı. Bu tutar Ethereum kategorisinin haftalık net çıkışının yaklaşık yüzde 88'ine karşılık geldi. Grayscale'in ETHE ürününden de 31,9 milyon dolar ayrıldı.

Ethereum fonları haftanın beş seansında da net çıkış kaydetti. En yüksek tutar, yaklaşık 201,9 milyon dolarla salı günü görüldü. Haftanın sonunda fonların toplam net varlık değeri 15,71 milyar dolara geriledi.

SOLANA'DA 14 HAFTALIK SERİ BİTTİ

Solana ETF'lerinde art arda 14 hafta süren net giriş dönemi sona erdi. 24,8 milyon dolarlık haftalık çıkış, ürünlerin Ekim 2025'te işleme açılmasından bu yana en yüksek tutar oldu. Fonlardan haftanın beş işlem gününde de para çekildi.

Bitwise'ın BSOL fonundaki 20,9 milyon dolarlık çıkış, kategorideki toplamın yaklaşık yüzde 84'ünü oluşturdu. Morgan Stanley'nin MSOL ve Invesco'nun QSOL fonları ise toplam yaklaşık 2 milyon dolarlık girişle diğer ürünlerden ayrıştı.

Solana fonları yalnızca iki hafta önce 188,2 milyon dolarla haftalık giriş rekoru kırmıştı. Son çıkışların ardından bu ürünlerin başlangıçtan itibaren topladığı net para 1,58 milyar dolar, toplam net varlık değeri 1,73 milyar dolar düzeyinde kaldı.

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