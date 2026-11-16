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Kripto neden Nvidia'daki krizi izliyor?

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Kripto neden Nvidia\'daki krizi izliyor?
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Kripto piyasasını da sarsan istifadan dört gün sonra Nvidia'nın kurucusu için yeni bir senaryo masaya geldi. Silikon Vadisi'ndeki güçlü destekçiler yönetim kuruluna baskı yaparken Washington'dan bambaşka bir mesaj geliyor.

Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın, 12 Kasım'da bıraktığı CEO'luk görevine geri dönmeyi yakın çevresiyle görüştüğü ortaya çıktı. Huang'ın bir destekçisi, dönüş için Silikon Vadisi yöneticilerinden bir "savaş odası" kurduklarını ve Beyaz Saray'ın desteğini arayacaklarını söyledi.

Huang'ın 12 Kasım'daki istifası kripto piyasasındaki satışları da hızlandırmış, Bitcoin (BTC) aynı gün 72 bin doların altına inmişti.

Huang'ın destekçisi, girişimin Huang'ın onayıyla yürüdüğünü belirterek "Öncü yapay zeka laboratuvarları dışında teknolojide önemli olan herkes Jensen'i seviyor" dedi. Nvidia ve Huang'ın temsilcileri dönüş ihtimaline ilişkin yorum yapmadı.

DİLEKÇE 160 BİN İMZAYI GEÇTİ

Huang'ın göreve iadesini isteyen dilekçedeki imza sayısı 160 bini aştı. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile Epic Games CEO'su Tim Sweeney de çağrıya destek verdi. Musk, Nvidia'nın tedarik anlaşmalarının yazılı sözleşmeye değil Huang'la el sıkışmaya dayandığını söyledi.

Altimeter Capital'in kurucusu Brad Gerstner ve Atreides Management'tan Gavin Baker da 13 Kasım'da yönetim kuruluna mektup yazdı. İki yatırımcı, Huang'ın dönüşü dahil tüm seçeneklerin değerlendirilmesini istedi. Nvidia ise yeni CEO için arama şirketi seçme aşamasında olduğunu ve henüz hiçbir adayla resmi görüşme yapmadığını açıkladı.

WASHİNGTON DIŞARIDAN İSİM İSTİYOR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Nvidia yönetiminde köklü bir değişiklik istedi ve şirketin yeni CEO'yu dışarıdan bulması gerektiğini söyledi. Bessent'in yönetim kuruluna ihracat kurallarına uyum konusunda yanıt vermesi için 10 gün süre verdiği aktarıldı.

ABD makamlarının, Nvidia'nın yasaklı yapay zeka çiplerini Çin'e yasa dışı yollarla satıp satmadığını soruşturduğu da bildirildi. Şirketi geçici olarak finans direktörü Colette Kress yönetiyor.

Nvidia üçüncü çeyrek sonuçlarını 18 Kasım'da Türkiye saatiyle 00.20'de açıklayacak. Yayım sırasında Bitcoin 64 bin 600 dolardan işlem görüyor.

Silikon VadisiKripto ParaWashingtonSon Dakika

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