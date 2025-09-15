Kripto para piyasası bu hafta hangi gelişmeleri takip edecek? - Son Dakika
Kripto Para

Kripto para piyasası bu hafta hangi gelişmeleri takip edecek?

Kripto para piyasası bu hafta hangi gelişmeleri takip edecek?
15.09.2025 10:05
Kripto para piyasası 4 trilyon dolar seviyesini aştıktan sonra bu hafta kritik gelişmeler yaşanacak. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) 16-17 Eylül toplantısında faiz indirimi beklentisi artarken Dogecoin ve XRP'nin ilk ETF'leri perşembe günü işlem görmeye başlayacak. Aynı zamanda Arbitrum ve ApeCoin'de toplam 60 milyon dolarlık token açılımı gerçekleşecek.

Geçen hafta güçlü bir performans sergileyen kripto piyasası, bu hafta önemli gelişmelere sahne olacak. Altcoin Season Index Altcoin mevsimi göstergesinin 80'i aşması, yatırımcılar için umut verici sinyaller veriyor. Aynı zamanda layer-2 ağlarında gerçekleşecek büyük token açılımları, piyasa dinamiklerini etkileyebilir.

Kripto Para Piyasası Fed Kararına Nasıl Tepki Verecek?

ABD merkez bankasının bu hafta gerçekleştireceği toplantı, kripto piyasasının gidişatı açısından hayati öneme sahip. Reuters'in anket yaptığı ekonomistler, merkez bankasının faiz oranlarını düşüreceğini öngörüyor.

Zayıf istihdam verileri, faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. ABD ekonomisi ağustos ayında sadece 22.000 yeni iş yarattı, işsizlik oranı ise yüzde 4,3'e yükseldi. Tarihsel veriler, Fed'in gevşek para politikası uyguladığı dönemlerde Bitcoin ve altcoinlerin güçlü performans sergilediğini gösteriyor.

Altcoin Season Index'in 80'i aşması, piyasada yeni bir dönemin başladığını işaret ediyor. MYX Finance, MemeCore, OKB, Pudgy Penguins ve Cronos gibi projeler bu artışı yönlendiriyor. Uzmanlar, bu trendin yatırımcıları alternatif kripto paralara yönlendirebileceğini belirtiyor.

Rex-Osprey'in Dogecoin ve Ripple (XRP) ETF'leri, perşembe günü işlem görmeye başlayacak. Bu ETF'ler, Investment Company yasasına dayandığı için standart ETF'lerden farklı özelliklere sahip olacak.

Token açılım programları da bu hafta piyasayı etkileyecek. İkinci en büyük layer-2 ağı Arbitrum, pazartesi günü 49,9 milyon dolar değerinde token serbest kalacak. ApeCoin 9,69 milyon dolar, Zetachain ise 8,6 milyon dolar değerinde açılım gerçekleştirecek.

