Kripto piyasalarında tablo kırmızıya boyandı: Covid ve iflas dalgasından bile daha kötü

Kripto Para

Ege Denizi beşik gibi! Depremlerin sayısı da şiddeti de endişe verici

Kripto para piyasaları, son günlerde Çin merkezli yapay zeka uygulamalarındaki beklenmedik yüksek performans ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarının netleşmesiyle yeni bir düşüş dalgasına girdi. Bitcoin yüzde 5'in üzerinde değer kaybederken, altcoinlerdeki kayıplar yüzde 15 seviyesine ulaştı ve piyasanın toplam değeri 3,6 trilyon dolardan 3,3 trilyon dolara geriledi. Ancak piyasalar, geçmişteki FTX ve Luna krizlerine kıyasla bu kez daha hızlı toparlanma sinyalleri veriyor ve sınırlı kayıplarla süreci yönetiyor.

Geçmiş Krizlerin Gölgesinde Kripto Düşüşleri: Yatırımcılar Ne Yapmalı?

Kripto para ekosistemi, son dönemde tekrar sert fiyat hareketlerine sahne oluyor. Piyasalar, Covid-19, FTX çöküşü ve Luna felaketinin yaralarını henüz tam olarak sararken, yeni düşüş eğilimi sektördeki endişeleri tekrar alevlendirdi. Özellikle Bitcoin ve alternatif kripto paralardaki sert değer kayıpları, yatırımcıların tedirginliğini artırıyor.

2020 yılında dünya genelinde tüm dinamikleri değiştiren Covid-19 pandemisi sonrasında 2022'nin son çeyreğinde yaşanan FTX borsasının çöküşü, sektörde derin izler bırakmıştı. O dönemde Bitcoin değerinin yüzde 18 oranında gerilemesiyle birlikte, toplam piyasa değerinde ciddi bir erime yaşanmıştı. Aynı yılın başlarında gerçekleşen Luna krizi de TerraUSD'nin çökmesiyle başlayıp tüm kripto para ekosistemini etkisi altına almıştı.

Güncel tabloya bakıldığında, Çin kaynaklı yapay zeka uygulamalarının çok daha düşük işlem gücüyle rakiplerinden daha başarılı olması ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararlarına ilişkin netleşen görünüm, piyasalarda yeni bir satış dalgasını tetikledi. Bitcoin'in yüzde 5'in üzerinde değer kaybettiği bu süreçte, alternatif kripto paralardaki düşüş yüzde 15 seviyesine ulaştı. Piyasanın toplam değeri ise kısa sürede 3,6 trilyon dolardan 3,3 trilyon dolara geriledi.

Mevcut durum, geçmişteki FTX ve Luna krizleriyle karşılaştırıldığında, piyasadaki düşüşlerin daha hızlı gerçekleştiği ancak etkilerinin daha sınırlı kaldığı gözleniyor. Bu durum, kripto para piyasasının önceki krizlere kıyasla daha dirençli bir yapıya kavuştuğunu düşündürüyor.

Kripto para piyasalarındaki son gelişmeler, her ne kadar geçmiş krizlere göre daha az hasara yol açsa da piyasa uzmanları, yatırımcıların temkinli davranması ve piyasa koşullarını yakından takip etmesi gerektiğini dile getiriyor. Uzman açıklamalarına göre yaşanan her kriz dönemi, hem piyasa yapısını hem de yatırım stratejilerini şekillendirirken, kripto para dünyasının değişken yapısı olası krizlere karşı hazırlıklı olmayı zorunlu kılıyor.