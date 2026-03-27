Ortalık yangın yeri! Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor

27.03.2026 08:30
A Milli Futbol Takımı'nın Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldiği karşılaşma, Rumen basınında geniş yankı uyandırdı. Maçın ardından ülkede en çok konuşulan isim Arda Güler oldu.

MAÇIN KADERİNİ BELİRLEDİ

Ferdi Kadıoğlu'nun golünde yaptığı asistle galibiyette başrol oynayan Arda Güler, Romanya basını tarafından maçın kilit oyuncusu olarak gösterildi.

MANŞETLERDE ARDA VAR

Rumen medyası, Türkiye'nin oyunu kontrol ettiğini vurgularken, Arda'nın yaptığı kritik pasın sonucu belirlediğine dikkat çekti. Birçok gazete genç yıldızın performansını ön plana çıkardı.

"HAGI GİBİ OYNADI" YORUMLARI

Bazı yayın organları Arda Güler'i Romanya efsanesi Gheorghe Hagi'ye benzetirken, genç oyuncunun oyuna yön veren performansı övgü topladı.

ROMANYA'DA HAYAL KIRIKLIĞI

Mağlubiyet sonrası Romanya basını, Dünya Kupası hayalinin bir kez daha ertelendiğini yazarken, Türkiye karşısındaki sonucun ülkede büyük hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

    Yorumlar (1)

  • 340856 340856:
    golü atan ferdi konusulan ardamı? çok belli ediyorsunuz ardacı oldugunuzu. osursa haber yapıyorsunuz. ferdinin hakkını verin. maçın adamı Ferdidir nokta. 4 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame tamam İşte katil zanlısına istenen ceza Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame tamam! İşte katil zanlısına istenen ceza
Onu daha önce böyle görmediniz Dünyaca ünlü isim kılıcını çekti Onu daha önce böyle görmediniz! Dünyaca ünlü isim kılıcını çekti
İcardi’nin sevgilisinden sabah güneşi paylaşımı İcardi'nin sevgilisinden sabah güneşi paylaşımı
İş insanı Leyla Alaton’a büyük şok Emanet ettiği şirketi boşalttılar İş insanı Leyla Alaton'a büyük şok! Emanet ettiği şirketi boşalttılar
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor

08:41
Kenan Yıldız, röportajının tamamını Türkçe verdi
Kenan Yıldız, röportajının tamamını Türkçe verdi
08:20
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
08:04
Trump’ın tek sözü piyasayı alevlendirdi Altında toparlanma sinyali
Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali
07:50
Barış görüşmeleri sürerken ABD’den benzeri görülmemiş askeri yığınak
Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak
04:42
İsrail ordusunda kaos Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı
İsrail ordusunda kaos! Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı
01:19
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu Hürmüz’e alternatif geliyor
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor
