Ortalık yangın yeri! Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor

A Milli Futbol Takımı'nın Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldiği karşılaşma, Rumen basınında geniş yankı uyandırdı. Maçın ardından ülkede en çok konuşulan isim Arda Güler oldu.
Ferdi Kadıoğlu'nun golünde yaptığı asistle galibiyette başrol oynayan Arda Güler, Romanya basını tarafından maçın kilit oyuncusu olarak gösterildi.
Rumen medyası, Türkiye'nin oyunu kontrol ettiğini vurgularken, Arda'nın yaptığı kritik pasın sonucu belirlediğine dikkat çekti. Birçok gazete genç yıldızın performansını ön plana çıkardı.
Bazı yayın organları Arda Güler'i Romanya efsanesi Gheorghe Hagi'ye benzetirken, genç oyuncunun oyuna yön veren performansı övgü topladı.
Mağlubiyet sonrası Romanya basını, Dünya Kupası hayalinin bir kez daha ertelendiğini yazarken, Türkiye karşısındaki sonucun ülkede büyük hayal kırıklığı yarattığını belirtti.
