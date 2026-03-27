Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali
Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali

27.03.2026 08:04
Trump’ın İran’a yönelik saldırıları geçici olarak durdurduğunu açıklamasıyla altın fiyatları yeniden yükselişe geçti, ons altın 4 bin 400 doların üzerine çıktı. Gram altın da küresel fiyatlardaki yükselişe paralel olarak 6 bin 337 liraya yükseldi. Kapalıçarşı'da ise gram altın 6 bin 750 lira, çeyrek altın 12 bin 230 liraya yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşını sona erdirmeye yönelik görüşmelerin devam edeceğini açıklaması, altın fiyatlarında yeniden yükselişi beraberinde getirdi. Jeopolitik risklerdeki kısmi yumuşama ve belirsizliğin sürmesi, yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı.

ONS ALTIN 4 BİN 400 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Önceki seansta sert düşüş yaşayan altın, yeniden toparlanarak ons başına 4 bin 400 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Yükselişte, Trump’ın İran’a yönelik saldırıları 6 Nisan’a kadar durdurma kararı etkili oldu.

Güne 4 bin 380 dolardan başlayan ons altın, gün içinde en düşük 4 bin 375 dolar, en yüksek 4 bin 445 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu sıralarda 4 bin 434 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Gram altın da küresel fiyatlardaki yükselişe paralel olarak değer kazandı. Güne 6 bin 239 liradan başlayan gram altın, gün içinde 6 bin 353 liraya kadar yükseldi. Şu sıralarda ise 6 bin 337 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA FİYATLAR YÜKSEK SEYRİNİ KORUYOR

Kapalıçarşı’da altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın 6 bin 750 lira, çeyrek altın 12 bin 230 lira, yarım altın 23 bin 855 lira ve tam altın 45 bin 695 liradan satılıyor.

DOLAR DA YÜKSELDİ

ABD-İran arasındaki savaşın neticesine ilişkin belirsizlik nedeniyle dolar kazanımlarını korudu.

Dolar güne 44,3294 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,3294 lira, en yüksek de 44,4740 lira seviyesi görüldü. Böylece dolar tarihi yüksek seviyeye erişmiş oldu. Şu sıralar 44,4597 liradan alıcı buluyor.

PİYASALARDA DALGALANMA SÜRÜYOR

ABD ile İran arasında ateşkes ihtimaline yönelik belirsizlik, altın fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Dün, anlaşmaya dair şüphelerin artmasıyla altın yaklaşık yüzde 3 değer kaybetmişti. Orta Doğu’daki gerilim ve yükselen enerji fiyatları enflasyon beklentilerini artırırken, merkez bankalarının faiz artırabileceği yönündeki öngörüler de piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor.

İRAN-ABD GERİLİMİ FİYATLARI ETKİLİYOR

Trump’ın İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan 10 petrol tankerinin geçişine izin verdiğini açıklaması ve bunu “hediye” olarak nitelendirmesi dikkat çekti. Öte yandan İran, ABD’nin 15 maddelik planını reddettiğini ve kendi şartlarını sunduğunu açıkladı. Bu gelişmeler, piyasalarda belirsizliğin devam ettiğini ortaya koydu.

    Yorumlar (1)

  • kwgg5225qq kwgg5225qq:
    saat 15 e kadar yükselir sonra bir açıklama daha yapar ve tekrar düşer büyük manipülasyon 10 1 Yanıtla
