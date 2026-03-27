Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında

Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
27.03.2026 08:20
27.03.2026 08:20
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
Türkiye, güne iki ayrı belediyeye düzenlenen operasyonlarla başladı. Marmaris Belediyesi'nde 13 kişi gözaltına alınırken, Uşak Belediyesi'nde ise Başkanı Özkan Yalım da dahil 11 kişi gözaltına alındı.

CHP'li belediyelere ilişkin yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürüyor. Sabah saatlerinde Uşak ve Marmaris Belediyelerine yönelik operasyon düzenlendi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla" yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Uşak, Kocaeli ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda aralarında Yalım'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

GECE EĞLENİP BELEDİYE FATURA ETMİŞLER

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek harcama yaptıkları ve bu harcamaların temsil/ ağırlama giderleri adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği, Yalım'ın yolsuz şekilde elde ettiği mallarına operasyonda el konulabileceği ihtimalini düşünerek üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 yılı içerisinde şoförü olarak çalışan Cihan Aras'a devrettiği, Yalım'ın gönül ilişkisi bulunan A.A isimli şahsı 2024 yılında yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak şahsın fiilen belediyede görev yapmadığı, kendisine ait olan Yalım Garden Tesislerinde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiği ve sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği, Yalım'ın iş insanı olan E.A.’dan belediyeye 10 adet araç istediği ancak E.A.'nın 3 adet araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A.'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon TL para cezası kesildiği yönündeki müşteki ve gizli tanık beyanları üzerine “Rüşvet”, “İrtikap” ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçları yönünden başlatılan soruşturmada müşteki ve tanık beyanlarına konu isnatlar kapsamında ilgili şahıslar arasında yoğun HTS ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğu, MASAK raporları kapsamında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin/mal varlığı alımlarının, nakit para yatırma/çekme işlemlerinin, yurtdışı şirketler/şahıslar tarafından gönderilen yüksek tutarlı swift transferlerin bulunduğu, şüpheli şahısların gerçekleştirmiş olduğu finansal işlemlerin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu, tanık ve müşteki beyanlarının elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu tespit edildi."

MARMARİS BELEDİYESİ'NE DE OPERASYON: 13 GÖZALTI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Marmaris Belediyesinde görevli bazı personellerin otel, restoran ve işletmelerin yeni iskan ile ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat temin ettikleri iddiaları araştırıldı. Belediye içerisindeki bazı yöneticilerin, kendi belirledikleri personel üzerinden işlemleri yönlendirerek çıkar sağladıkları da öne sürüldü.

Yürütülen operasyon kapsamında gece saatlerinde İmar Müdürlüğü'nde görevli bir personel, 4 bin dolar rüşvet aldığı sırada polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve Marmaris Belediyesi'ndeki ofislerinde eş zamanlı arama kararı çıkarıldı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., mühendisler V.Ç., T.D. ve C.C., Zabıta Müdür Vekili M.K., esnaf T.K., muhtar F.T., müteahhit M.G., muhasebeci F.K., serbest meslek sahibi M.Ş. ile belediye çalışanları N.C. ve H.P., gözaltına alındı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü yapılan operasyonla ilgili belediye binası önünde açıklamalarda bulundu. Ünlü, "Belediyemiz, Marmaris Belediyesi Başkanı ve yönetimiyle birlikte çalışmalarına devam edecektir. Umuyoruz ki bu soruşturma en kısa sürede sonuçlanır. Hepinize teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili yeni bir bilgi geldiğinde biz de sizlerle paylaşacağız" dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kara kartal null Kara kartal null:
    iyice sulandı bu iş 8 3 Yanıtla
    Fikret Çalışkan Fikret Çalışkan:
    aynen ama millet görüyor 0 2
  • McA ! McA !:
    Yandaş site senin gerçek yüzünü bilmeyen var mı? 2 3 Yanıtla
  • Saim Öner Saim Öner:
    bu Akp belediye ler neden operasyon yapılmıyor çok merak ediyorum 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame tamam İşte katil zanlısına istenen ceza Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame tamam! İşte katil zanlısına istenen ceza
Onu daha önce böyle görmediniz Dünyaca ünlü isim kılıcını çekti Onu daha önce böyle görmediniz! Dünyaca ünlü isim kılıcını çekti
İcardi’nin sevgilisinden sabah güneşi paylaşımı İcardi'nin sevgilisinden sabah güneşi paylaşımı
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
60 TL’lik spor salonunda iğrenç görüntüler 60 TL'lik spor salonunda iğrenç görüntüler
Görüntü İsrail’den İran füzesi doğrudan bir otomobili vurdu Görüntü İsrail'den! İran füzesi doğrudan bir otomobili vurdu
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi Forumu için geri sayım Siyaset ve akademi dünyası yarın bir araya geliyor Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi Forumu için geri sayım! Siyaset ve akademi dünyası yarın bir araya geliyor
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
Vatandaşa sattıkları ürüne bakın: Paylaşıp bakanlığı etiketledi Vatandaşa sattıkları ürüne bakın: Paylaşıp bakanlığı etiketledi

08:41
Kenan Yıldız, röportajının tamamını Türkçe verdi
Kenan Yıldız, röportajının tamamını Türkçe verdi
08:30
Ortalık yangın yeri Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor
Ortalık yangın yeri! Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor
08:21
İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler
İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
08:04
Trump’ın tek sözü piyasayı alevlendirdi Altında toparlanma sinyali
Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali
07:50
Barış görüşmeleri sürerken ABD’den benzeri görülmemiş askeri yığınak
Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak
07:26
Hamaney’in ölmeden 23 dakika önceki son görüntüsü yayınlandı
Hamaney'in ölmeden 23 dakika önceki son görüntüsü yayınlandı
04:42
İsrail ordusunda kaos Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı
İsrail ordusunda kaos! Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı
01:19
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu Hürmüz’e alternatif geliyor
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor
00:45
4-3’lük muhteşem maç A Milli Takım’ın finaldeki rakibi belli oldu
4-3'lük muhteşem maç! A Milli Takım'ın finaldeki rakibi belli oldu
23:19
Trump: İran’ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
22:25
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
21:51
Dünya Kupası için son 90 dakika Romanya’yı deviren A Milli Takımımız finalde
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde
