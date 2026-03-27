Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki oynaklık, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Buna ek olarak peş peşe gelen ÖTV artışları da fiyatların yukarı yönlü seyrini destekliyor.

MOTORİNDEKİ İNDİRİM SEVİNCİ KISA SÜRDÜ

Motorinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 5,35 liralık düşüş yaşandı. Ancak bu indirimin ardından piyasada bu kez 6,23 liralık yeni bir zam beklentisi oluştu. Beklenen artışın yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

İŞTE ZAMLI FİYATLAR

Zammın uygulanması halinde motorinin litre fiyatının İstanbul’da 74,86 liraya, Ankara’da 75,99 liraya, İzmir’de 76,26 liraya çıkması bekleniyor. Doğu illerinde ise fiyatların 77,71 lira seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62.43 TL

Motorin: 68.63 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62.29 TL

Motorin: 68.49 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara

Benzin: 63.49 TL

Motorin: 69.76 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir

Benzin: 63.76 TL

Motorin: 70.03 TL

LPG: 30.29 TL