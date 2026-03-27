Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki oynaklık, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Buna ek olarak peş peşe gelen ÖTV artışları da fiyatların yukarı yönlü seyrini destekliyor.
Motorinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 5,35 liralık düşüş yaşandı. Ancak bu indirimin ardından piyasada bu kez 6,23 liralık yeni bir zam beklentisi oluştu. Beklenen artışın yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.
Zammın uygulanması halinde motorinin litre fiyatının İstanbul’da 74,86 liraya, Ankara’da 75,99 liraya, İzmir’de 76,26 liraya çıkması bekleniyor. Doğu illerinde ise fiyatların 77,71 lira seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62.43 TL
Motorin: 68.63 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62.29 TL
Motorin: 68.49 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara
Benzin: 63.49 TL
Motorin: 69.76 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir
Benzin: 63.76 TL
Motorin: 70.03 TL
LPG: 30.29 TL
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor - Son Dakika
Yorumlar (5)