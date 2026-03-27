Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor

Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
27.03.2026 09:20
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Motorinde gece yarısı yürürlüğe giren 5 lira 35 kuruşluk indirim sevinci, piyasadaki gelişmeler nedeniyle kısa sürdü. Körfez’de artan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki ticari aksaklıklar nedeniyle motorine yarından itibaren 6,23 liralık zam yapılması bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki oynaklık, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Buna ek olarak peş peşe gelen ÖTV artışları da fiyatların yukarı yönlü seyrini destekliyor.

MOTORİNDEKİ İNDİRİM SEVİNCİ KISA SÜRDÜ

Motorinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 5,35 liralık düşüş yaşandı. Ancak bu indirimin ardından piyasada bu kez 6,23 liralık yeni bir zam beklentisi oluştu. Beklenen artışın yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

İŞTE ZAMLI FİYATLAR

Zammın uygulanması halinde motorinin litre fiyatının İstanbul’da 74,86 liraya, Ankara’da 75,99 liraya, İzmir’de 76,26 liraya çıkması bekleniyor. Doğu illerinde ise fiyatların 77,71 lira seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62.43 TL

Motorin: 68.63 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62.29 TL

Motorin: 68.49 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara

Benzin: 63.49 TL

Motorin: 69.76 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir

Benzin: 63.76 TL

Motorin: 70.03 TL

LPG: 30.29 TL

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • levent ayar levent ayar:
    ZAM BENZİNE YABIN MOTORİNE GELEN HER ZAM EFLASYONU TETİKLER BENZİN ÖZEL ZEVK İŞİ 8 5 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    Alexander indir kaldır ferahlandır 10 0 Yanıtla
  • Oğuzhan Aydoğdu Oğuzhan Aydoğdu:
    bu petrol bizde mi zamlanıyor gabardan cıkan petroller nereye gidiyor acaba.. 7 1 Yanıtla
    mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Gabardan çıkan Türkiyenin 0.003 ünü anca karşılıyor Onur'a meclistekiler ve saray kullanıyordur 0 0
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Niye sadece mazot'a geliyor sürekli daha mı gıymetli? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor - Son Dakika
