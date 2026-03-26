Pentagon, İran'a son darbeyi vurma planları yapıyor
Pentagon, İran'a son darbeyi vurma planları yapıyor

Pentagon, İran'a son darbeyi vurma planları yapıyor
26.03.2026 13:07
Pentagon, İran'a son darbeyi vurma planları yapıyor
ABD’nin İran’a yönelik kara operasyonu ve geniş çaplı bombardıman içeren “son darbe” senaryolarını değerlendirdiği iddia edilirken, bölgeye binlerce asker ve hava unsuru sevk edildiği bildirildi. Hürmüz Boğazı ve nükleer tesisler olası hedefler arasında gösterilirken, Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın arabuluculuk girişimlerine rağmen taraflar arasındaki güvensizlik dikkat çekiyor.

Orta Doğu’da İran-İsrail hattında tırmanan savaş 27. gününde devam ederken, ABD’nin olası bir büyük müdahaleye hazırlandığı yönündeki iddialar gündemi sarstı. Axios’un ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Pentagon İran’a yönelik “son darbe” olarak nitelendirilen geniş kapsamlı askeri seçenekleri değerlendiriyor.

SENARYOLAR ARASINDA KARA OPERASYONU DA VAR

Haberde, masadaki senaryolar arasında yalnızca hava saldırıları değil, aynı zamanda kara operasyonlarının da yer aldığı belirtildi. Özellikle İran’ın enerji ve lojistik hatlarını hedef alabilecek planlar öne çıkarken, Kharg, Larak ve Abu Musa gibi stratejik adaların ele geçirilmesi ya da abluka altına alınması seçenekler arasında gösteriliyor.

NÜKLEER TESİSLERE HAVA SALDIRISI

ABD’nin ayrıca İran’ın petrol ihracatını doğrudan hedef alabilecek adımlar üzerinde durduğu, bunun yanı sıra nükleer tesislere yönelik operasyon veya hava saldırısı ihtimalinin de değerlendirildiği ifade edildi. Bu tür bir hamlenin, bölgedeki gerilimi çok daha geniş çaplı bir savaşa dönüştürebileceği yorumları yapılıyor.

DİPLOMATİK SÜREÇ BAŞARISIZ OLURSA...

Axios’a konuşan yetkililer, henüz kesin bir karar alınmadığını ve bazı planların “hipotetik” düzeyde olduğunu vurgularken, diplomatik sürecin başarısız olması veya Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmaya devam etmesi durumunda büyük bir askeri tırmanışın daha olası hale geleceğini belirtti.

BÖLGEYE BİNLERCE ASKER SEVK EDİLDİ

Sahadaki hareketlilik de dikkat çekiyor. ABD’nin bölgeye binlerce asker sevk ettiği, hava unsurları ve savaş kapasitesini artıracak ek konuşlandırmalar yaptığı bildirildi. Bu gelişme, Washington’ın olası bir senaryoya karşı hazırlıklarını hızlandırdığı şeklinde değerlendiriliyor.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan diplomasi trafiği de tamamen durmuş değil. Arabuluculuk girişimlerinde yer alan bir kaynağa göre Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın öncülüğünde tarafları bir araya getirmeye yönelik temaslar sürüyor. Ancak İran Devrim Muhafızları’nın (IRGC) bu sürece oldukça temkinli yaklaştığı ve taraflar arasındaki güvensizliğin en büyük engel olduğu ifade ediliyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

