Galatasaray'dan koru kırılan Osimhen için özel kolluk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'dan koru kırılan Osimhen için özel kolluk

Haberin Videosunu İzleyin
26.03.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Galatasaray, kolu kırılan ve ameliyat olan oyuncusu Victor Osimhen için özel bir koruyucu ekipman tasarlıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı yıldızın kolunu korumak amacıyla özel bir kolluk tasarımı üzerinde çalışıyor. Kısa süre içinde tanıtılması beklenen kolluk, Osimhen'in sahalara daha hızlı ve güvenli bir şekilde dönmesini sağlamayı hedefliyor.

Süper Lig devi Galatasaray, kolu kırılan ve ameliyat edilen Victor Osimhen için özel bir koruyucu ekipman hazırlığına başladı.

ÖZEL TASARIM GELİYOR

Sarı-kırmızılı kulübün, Nijeryalı yıldızın kolunu korumak amacıyla özel bir kolluk tasarlamayı planladığı öğrenildi. Hazırlanan ekipmanın kısa süre içinde tanıtılması bekleniyor.

SAHAYA DÖNÜŞÜ KOLAYLAŞTIRACAK

Osimhen'in sahalara dönüş sürecini hızlandırması hedeflenen kolluk, oyuncunun hem güvenliğini sağlayacak hem de performansını destekleyecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mesut mesut:
    bir gün fetö nün paraları biter elbet 32 40 Yanıtla
    Okan Demircan Okan Demircan:
    kesinlikle 12 19
  • Eski Videolar Eski Videolar:
    Osimhenin yaprağını yiyenler yorumlarda havlıyor. Hoşt :) 22 15 Yanıtla
  • Yalnız Kurt Yalnız Kurt:
    Bu osimhen ve hakemler olmasa ne yapacaksınız acaba 14 11 Yanıtla
  • Aydın ÜNEL Aydın ÜNEL:
    Koru kırılmış!... 6 5 Yanıtla
  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    Bu osimhem ne acıttı sizi. 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 14:25:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan koru kırılan Osimhen için özel kolluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.