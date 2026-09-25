Kripto piyasasının iki önemli veri platformu birleşiyor

CoinMarketCap'in 25 Eylül'de yaptığı açıklamaya göre satın alma tamamlandı. İşlemin mali koşulları ve ödenen tutar paylaşılmadı. CoinGlass, kendi ekibiyle ayrı bir işletme olarak faaliyetini sürdürecek.

FİYATLARIN YANINA TÜREV PİYASA VERİLERİ GELİYOR

Satın almayla birlikte CoinMarketCap, kullanıcılarına fiyatların yanında kaldıraçlı işlemlerdeki birikimi ve riskleri de sunmayı hedefliyor. Tasfiyelerin hangi seviyelerde yoğunlaştığı, açık pozisyonların büyüklüğü ve fonlama oranlarındaki değişim bu kapsamda izlenebilecek.

CoinGlass, vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi türev ürünlere ilişkin verileri bir araya getiriyor. Henüz kapatılmamış sözleşmeleri gösteren açık pozisyon verileri ile zorunlu pozisyon kapanışlarını izleyen tasfiye haritaları, platformun sunduğu araçlar arasında yer alıyor.

Şirketin açıklamasına göre 2019'da kurulan CoinGlass, 28 borsada 2 bin 500'den fazla finansal aracı kapsıyor ve ayda 5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. CoinMarketCap ise aylık kullanıcı sayısını 115 milyon olarak bildiriyor.

COINGLASS'IN HİZMETLERİ VE ÜCRETLERİ DEĞİŞMEYECEK

Mevcut kullanıcılar CoinGlass'ın internet sitesini, mobil uygulamasını ve ücretsiz araçlarını kullanmaya devam edecek. Başka uygulamalara veri sağlayan API hizmeti ile ücretlendirmede de değişiklik yapılmayacak.

CoinMarketCap CEO'su Rush, amaçlarının CoinGlass'ın sunduğu verileri daha fazla kişiye ulaştırmak olduğunu belirtti. CoinGlass ekibi de mevcut ürünleri geliştirmeyi sürdürecek.