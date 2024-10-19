Kripto skandalı büyüyor: Do Kwon iadesi mahkemeye takıldı

Kripto Para

Karadağ Anayasa Mahkemesi, kripto dünyasının tartışmalı ismi Do Kwon'un iade sürecini beklenmedik bir kararla durdurdu. Adalet Bakanlığı'nın kararını açıklamasına saatler kala gelen bu gelişme, uluslararası kripto suçlarıyla mücadelede yeni bir dönüm noktası oldu. Terraform Labs kurucusu Kwon'un geleceği şimdi daha da belirsiz hale gelirken, Karadağ'ın kripto kaçaklarıyla imtihanı derinleşiyor.

Terraform Kurucusu Do Kwon'un Akıbeti Belirsizliğini Koruyor

Karadağ Anayasa Mahkemesi, kripto para dünyasının tartışmalı ismi Do Kwon'un iade sürecini askıya aldığını duyurdu. Bu beklenmedik gelişme, Adalet Bakanlığı'nın Kwon'un geleceğiyle ilgili kararını açıklamasına ramak kala gerçekleşti.

Blockchain şirketi Terraform Labs'ın kurucusu Kwon, geçtiğimiz Mart ayında Podgorica Havalimanı'nda sahte belge kullanmaktan tutuklanmıştı. Dört aylık hapis cezasına çarptırılan Kwon'un, hem Güney Kore hem de ABD tarafından iadesi talep ediliyordu.

Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi'nin son kararından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, mahkemeden daha şeffaf bir iletişim talep etti. Öte yandan mahkeme, Kwon'un temyiz başvurusu sonuçlanana kadar iade işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Kwon'un hukuki macerası, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Podgorica Yüksek Mahkemesi'nin iade kararıyla yeni bir boyut kazanmıştı. Bu kararda, Kwon'un hangi ülkeye teslim edileceği belirsiz kalmıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Kwon'a açtığı dava, olayın finansal boyutunu gözler önüne seriyor. Komisyon, Kwon'u yatırımcıları kandırmakla suçluyor. Ayrıca, yakın zamanda Kwon ile bağlantılı olduğu düşünülen bir hesaptan yapılan 62 milyon dolarlık Bitcoin transferi, kripto dünyasında yeni tartışmalara yol açtı.

Karadağ'ın kripto kaçaklarıyla imtihanı Kwon ile sınırlı değil. FuturoCoin'in tartışmalı ismi Roman Ziemian'ın Ağustos ayında Podgorica'da yakalanması, ülkenin kripto suçlularıyla mücadelesinin devam ettiğini gösteriyor.