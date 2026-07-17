Kripto türevleri yapay zeka hesaplama gücü piyasasına erken girdi - Son Dakika
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Kripto türevleri yapay zeka hesaplama gücü piyasasına erken girdi

Kripto türevleri yapay zeka hesaplama gücü piyasasına erken girdi
17.07.2026 17:00
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Kripto tarzı türev ürünler, yapay zeka hesaplama gücü piyasasına planlanan düzenlenmiş vadeli işlemlerden önce ulaştı. Bernstein'ın cuma günkü notuna göre deniz aşırı sürekli vadeli işlemler ve tahmin piyasası sözleşmeleri GPU fiyatlaması üzerinden işlem görürken CME Group ile Intercontinental Exchange (ICE) hâlâ düzenleyici incelemesini bekliyor.

Bermuda'da kayıtlı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) yetki alanı dışındaki Architect'in AX borsası, artık sürekli tarzda hesaplama gücü vadeli işlemlerini listeliyor. Gautam Chhugani ve Madison Rezaei liderliğindeki analistlere göre CME ve ICE, kendi nakdi uzlaşmalı sözleşmeleri için CFTC incelemesine bağlı olarak 2026 sonunu hedefliyor. Analistler, deniz aşırı platformların gevşek düzenleme çerçevesi sayesinde öne geçtiğini, sürekli sözleşmelerin ise yapıları buna imkân verdiği için erken devreye girdiğini yazdı.

Bu ürünler vade taşımıyor ve bir fonlama oranı mekanizması üzerinden spot endeksi izliyor. Bernstein'ın ifadesiyle bu tasarım kripto piyasalarında evrildi. Sözleşme endeksin üzerinde işlem gördüğünde uzun pozisyondakiler düzenli olarak kısa pozisyondakilere ödeme yaparak fiyatı aşağı çekiyor. Kalıcı biçimde pozitif bir fonlama oranı ise piyasanın spot tarafında yükseliş beklentisi taşıdığına işaret ediyor. Bu düzenek artık GPU saatlerine yöneldi. Bernstein analistleri sürekli sözleşmelerin, kapasitesini talebe göre satan ancak tek bir gelecek tarihe kilitlenmek istemeyen neobulut sağlayıcıları ya da talebe göre hesaplama gücü satın alan kurumlar için bir riskten korunma aracı olarak çalıştığını değerlendiriyor.

KALSHI GPU FİYATLARI İÇİN VADELİ EĞRİLER YAYINLADI

Tahmin piyasaları, oluşmakta olan piyasa yapısının bir başka parçasını sağlıyor. CFTC tarafından düzenlenen Kalshi, GPU kiralama fiyatlarına ilişkin olay sözleşmeleri listeliyor. Örneğin bir sözleşme, bir NVIDIA B200 çipinin 2026 sonuna kadar saatte 7 doları aşıp aşmayacağını sorabiliyor, aşarsa 1 dolar, aşmazsa hiçbir şey ödemiyor. Sözleşmenin 0,40 dolarlık fiyatı yüzde 40 olasılığa karşılık geliyor. Canlı sözleşmeler bir araya getirildiğinde ortaya bir vadeli getiri eğrisi çıkıyor. Bernstein'ın piyasa özetine göre şimdilik yalnızca Kalshi bu alanda faal, ancak diğer platformların vadeli eğrileri ilerleyen dönemde devreye girebilir.

Platform, B200, H200 ve A100 çipleri için hesaplama gücü vadeli eğrilerini 14 Temmuz'da yayına aldı. Bernstein'ın eğri okumasına göre Kalshi'nin B200 vadeli fiyatı, 7,39 dolarlık tarihi zirveye karşılık 5,41 dolar düzeyinde bulunuyor.

BERNSTEIN HESAPLAMA GÜCÜNÜ PETROLE DEĞİL ELEKTRİĞE BENZETTİ

Bernstein analistleri, hesaplama gücünün en yakın benzerinin petrol değil elektrik olduğunu savundu. Kullanılmayan bir GPU saati yok olup gidiyor ve depolanamıyor. Bu nedenle vadeli eğri fiyatları, taşıma maliyetini değil kıtlığı yansıtıyor ve fiyat riskini taşımanın tek yolu riskten korunma oluyor. Piyasanın her iki tarafı da yerinde duruyor. Neobulut ve bulut operatörleri değer kaybeden büyük GPU filolarına sahipken, yapay zeka laboratuvarları ve şirketler gelecek yıl hesaplama gücünün ne kadara mal olacağına bağlı bir ekonomiyle karşı karşıya kalıyor.

Ancak analistlere göre likidite henüz yeterli değil. Mevcut ürünlerdeki ilk likidite emekleme aşamasında ve büyük ölçüde spekülatif akışlar tarafından yönlendiriliyor. Bir diğer kısıt ise gösterge sorunundan kaynaklanıyor. Hesaplama kapasitesi hâlâ özel olarak müzakere edilen anlaşmalar üzerinden el değiştiriyor, bu da temsil gücü yüksek bir endeks kurmayı zorlaştırıyor. Nakdi uzlaşmalı vadeli işlemler ise ancak dayandıkları endeks kadar sağlam oluyor.

Gösterge yarışında iki platform iki farklı yöntem izliyor. CME ile ortak çalışan Silicon Data, bir H100 saatini işlem görebilir bir varlığa dönüştürmek için 50 bölge ve 50 ila 100 platform genelinde günde yaklaşık 150 bin doğrulanmış fiyat kaydı topluyor. ICE ile çalışan ve Kalshi sözleşmeleri için uzlaşma endeksini sağlayan Ornn ise müzakere edilmiş işlem fiyatlarından yola çıkıyor.

Bernstein'ın açıklamalarına göre analistler Chhugani ve Rezaei, çeşitli kripto paralarda uzun pozisyon taşıyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto türevleri yapay zeka hesaplama gücü piyasasına erken girdi - Son Dakika

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