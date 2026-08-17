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Kripto yatırımcılarının artık bu verilere bakıyor

Kripto yatırımcılarının artık bu verilere bakıyor
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Bitwise, Wintermute ve Arbitrum verileri, profesyonel yatırımcıların kripto projelerini yalnızca piyasa değerine göre değerlendirmediğini gösteriyor. Gelir, ücret ödeyen kullanıcı, işlem aktivitesi ve ağda tutulan sermaye daha fazla öne çıkıyor.

Kripto piyasasında büyüklük sıralaması, bir varlığın likiditesi ve erişimi hakkında hâlâ önemli bilgi sağlıyor. Buna karşın kurumsal sermayenin daha seçici hale gelmesi, yüksek piyasa değerinin tek başına yeterli görülmediği yeni bir değerlendirme dönemini güçlendiriyor.

Bitwise'ın üçüncü çeyrek piyasa incelemesi, zayıf fiyat performansına rağmen gelir üreten uygulamaların ayrıştığını gösterdi. Şirketin verilerine göre Hyperliquid, PancakeSwap ve Aave'nin her biri son bir yılda yaklaşık 900 milyon dolar gelir elde etti. Aynı raporda Bitwise 10 Large Cap Crypto Index'in ikinci çeyrekte yüzde 15,4 gerilediği, kripto şirketlerini izleyen Bitwise Crypto Innovators 30 Index'in ise yüzde 30,6 yükseldiği belirtildi.

Bu ayrışma, token fiyatı ile sektördeki şirketlerin ve protokollerin ekonomik performansının her zaman aynı yönde ilerlemediğini ortaya koyuyor. Yatırımcılar bu nedenle bir projenin sıralamadaki yerinden çok ne kadar gelir ürettiğine, bu gelirin sürdürülebilirliğine ve token sahibine nasıl değer aktardığına bakıyor.

TEZGAH ÜSTÜ İŞLEMLERDE KURUM PAYI YÜZDE 72'YE ÇIKTI

Piyasa yapıcı Wintermute'un 2026'nın ilk yarısına ilişkin raporu, kurumsal yatırımcıların şirketin spot tezgah üstü (OTC) işlem hacmindeki payının yüzde 72'ye çıkarak rekor kırdığını gösterdi. Şirket, kurumsal akışların daha az sayıda kripto varlıkta yoğunlaştığını ve geniş tabanlı altcoin yükselişlerinin yerini daha seçici hareketlere bıraktığını belirtti.

Wintermute'a göre kurumlar pozisyonlarının büyüyen bir bölümünü spot piyasa yerine opsiyonlar ve kaldıraçlı ürünlerle ifade ediyor. Bu yapı, günlük fiyatı fonlama oranı, pozisyonlanma ve tasfiye gibi akışların belirlemesine yol açıyor. Temel veriler ise hangi projelerin kurumsal yatırımcıların kısa listesine gireceğini ve sert düşüşlerde talep bulabileceğini etkiliyor.

Bu nedenle gelir ile fiyat arasında anlık ve doğrusal bir bağ kurmak doğru görünmüyor. Sağlam temel veriler bir projenin incelenmesini sağlarken kısa vadeli fiyat hareketini yine likidite ve türev piyasasındaki pozisyonlar yönlendirebiliyor.

ARBITRUM 2,7 MİLYAR İŞLEMİ AŞTI

Arbitrum Foundation'ın ilk yarı raporu, zincir üstünde doğrulanabilen kullanım verilerinin nasıl değerlendirildiğine örnek sunuyor. Arbitrum ağları toplamda 2,7 milyardan fazla işlem gerçekleştirirken yalnızca 2026'nın ilk yarısında 474 milyon yeni işlem kaydetti. Stablecoin sahibi adreslerin sayısı da yüzde 40 artarak 10,5 milyona ulaştı.

Robinhood Chain'in Arbitrum altyapısı üzerinde faaliyete geçmesi, gelir paylaşımını da görünür hale getirdi. Ağ, net gelirinin yüzde 10'unu Arbitrum ekosistemine aktarıyor. Arbitrum Foundation, Robinhood Chain'in ilk iki haftasında 800 bin doları aşan gelir ürettiğini ve o tarihteki hızın yıllık yaklaşık 23 milyon dolara karşılık geldiğini açıkladı.

Bu veriler tek başına bir tokenin değerini belirlemiyor. Adres sayısı ve toplam kilitli değer gibi ölçütler teşvikler veya otomatik işlemlerle şişirilebiliyor. Ücret geliri, tekrar eden kullanıcılar ve ağda kalan sermaye ise ekonomik faaliyetin kalıcılığını değerlendirmek için daha güçlü bir çerçeve sunuyor.

Sonuç olarak piyasa değeri sıralaması ortadan kalkmıyor ancak yatırım kararındaki tek ölçüt olma özelliğini kaybediyor. Kurumsal sermayenin yoğunlaştığı piyasada gelir üreten, gerçek kullanım gösteren ve bu değeri token ekonomisine bağlayabilen projeler daha yakından izleniyor.

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Son Dakika Kripto Para Kripto yatırımcılarının artık bu verilere bakıyor - Son Dakika

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