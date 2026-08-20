Kriptoda ters köşe: Düşüş bekleyenler milyarlar kaybetti - Son Dakika
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Kriptoda ters köşe: Düşüş bekleyenler milyarlar kaybetti

Kriptoda ters köşe: Düşüş bekleyenler milyarlar kaybetti
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Bitcoin, altı haftadır kırılamayan bandı aşarak hazirandan bu yana ilk kez 71 bin doların üzerine çıktı. Yükselişi bu kadar sertleştiren unsur, düşüş yönlü pozisyonlarda yaşanan 3 milyar dolarlık tasfiye oldu.

Bitcoin, 8 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 62 bin ile 66 bin 900 dolar arasında hareket ediyordu. Bu dönemde Bitcoin piyasasındaki oynaklık, son yılların en düşük seviyelerinden birine geriledi. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 11 yükselerek yayım sırasında 71 bin 764 dolardan işlem gördü. Fiyat gün içinde 72 bin 436 dolara kadar çıktı.

Hareketin şiddetini belirleyen asıl unsur piyasa mekaniği oldu. Altı haftalık sıkışma boyunca yatırımcılar, bandın üst sınırına yönelik her denemede satışa geçti. Bu konumlanma, 65 bin ile 67 bin dolar arasında yoğun bir kısa pozisyon tasfiye bölgesi oluşturdu. Bandın üst sınırı kırıldığında kısa pozisyonlar tasfiye edilmeye başladı ve bu süreç alım baskısını artırdı. Satış emirlerinin sınırlı kaldığı ortamda Bitcoin, bir saat içinde yüzde 8'den fazla yükseldi.

KISA POZİSYON TASFİYELERİ 3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türev piyasasındaki tablo hareketin ölçeğini gösteriyor. Son 24 saatte düşüş yönlü pozisyonlarda yaklaşık 3 milyar dolarlık tasfiye yaşandı. Uzun pozisyonlarda ise bu rakam 263,5 milyon dolarda kaldı. Verilere göre bu tutar, 2021'den bu yana kaydedilen en büyük kısa pozisyon tasfiyesine işaret ediyor. Tasfiyelerin 1,67 milyar dolarlık bölümü Bitcoin, 1,14 milyar dolarlık bölümü ise Ethereum işlemlerinde gerçekleşti. Yalnızca bir saat içinde 1 milyar doların üzerinde kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi.

Kırılım öncesindeki konumlanma da bu sonucu hazırladı. Bitcoin'de uzun-kısa hesap oranı, salı günü kaydedilen 1,05 seviyesinden 0,835'e geriledi. Bu oran, kırılım sırasında kısa pozisyon taşıyan hesapların sayısının uzun pozisyon taşıyanlardan fazla olduğunu gösterdi.

Tasfiyelerin ardından türev piyasasındaki açık pozisyon miktarı yeniden yükseldi. Kripto piyasasındaki toplam açık pozisyon miktarı yüzde 9,11 artarak 131,25 milyar dolara çıktı. Bitcoin'deki açık pozisyon yüzde 7,18 artarak 23,4 milyar dolara, Ethereum'daki açık pozisyon ise yüzde 12,36 artışla 13,2 milyar dolara ulaştı. Buna karşın fonlama oranları, fiyat hareketinin büyüklüğüne kıyasla sınırlı kaldı. Bitcoin'de fonlama oranı yüzde 0,0101, Ethereum'da ise yüzde 0,0103 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyeler, yükselişin ardından uzun pozisyonlarda aşırı bir yığılmanın henüz oluşmadığına işaret ediyor.

ABD HAZİNESİNİN KARARI KIRILIMI TETİKLEDİ

Bandın kırılmasını sağlayan ilk piyasa desteği ABD Hazinesinin kararından geldi. ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli tahvillere yönelik geri alım işlemlerinin üst sınırını operasyon başına 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkaracağını duyurdu. Kararın ardından yüzde 5,337 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan 30 yıllık ABD tahvil getirisi geriledi. Tahvil getirilerindeki gerilemeyle güçlenen risk iştahı, Bitcoin'in bandın üst sınırını aşmasına katkı sağladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları, yükselişin büyük bölümü gerçekleştikten saatler sonra geldi. Trump'ın CLARITY Yasası'na ilişkin çağrısı ve ABD'nin kayda değer miktarda Bitcoin alabileceğine yönelik açıklaması yükselişi destekledi. Düzenleyicilerin Hyperliquid için uyumlu bir yol üzerinde çalıştığına ilişkin sözleri de piyasadaki olumlu havaya katkı sağladı.

Yükseliş piyasa geneline yayıldı. Ethereum yüzde 18 yükselerek 2 bin 274 dolara çıktı ve son üç ayın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Solana, XRP ve Dogecoin de çift haneli oranlarda yükseldi. Bitcoin'in günlük işlem hacmi yüzde 250 artarak 59 milyar dolara çıktı. Sermaye büyük kripto paralarda yoğunlaşırken Bitcoin'in toplam kripto para piyasasındaki hakimiyeti yüzde 59,2'ye yükseldi.

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