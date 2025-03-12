Küresel piyasa çalkantısına rağmen ABD'nin Bitcoin rezervi güven veriyor - Son Dakika
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Küresel piyasa çalkantısına rağmen ABD'nin Bitcoin rezervi güven veriyor

Küresel piyasa çalkantısına rağmen ABD\'nin Bitcoin rezervi güven veriyor

K33 analistleri, ABD piyasalarındaki geniş satış dalgası ve durgunluk korkuları ortasında Trump'ın 'Stratejik Bitcoin Rezervi' kararnamesinin hala "büyük bir olay" olduğunu vurguladı. Bitcoin, Nasdaq ve S&P endekslerinin aksine seçimlerden bu yana pozitif kalmayı başarırken analistler mevcut fiyat seviyelerini uzun vadeli yatırımcılar için fırsat olarak değerlendiriyor.

12.03.2025 17:05
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Donald Trump yönetiminin Bitcoin'i küresel bir değer varlığı olarak meşrulaştırma hamlesi, kripto piyasalarındaki mevcut satış dalgasına rağmen tarihi bir adım olarak görülüyor. Kararname, federal hükümetin el konulan 103.500 BTC'yi satmayacağını ve bütçe-nötr yollarla daha fazla Bitcoin edinme stratejileri geliştireceğini belirtiyor. Bu durum, diğer ülkeler için de emsal oluşturabilecek önemli bir politika değişimini işaret ediyor.

ABD Hazine Bakanı Mayıs Ayına Kadar Bitcoin Stratejisi Açıklayacak

Kripto ve hisse senedi piyasalarındaki amansız satışlar, Bitcoin'i yıllık en düşük seviyesi olan yaklaşık 76.555 dolara ve Ethereum'un Kasım 2023'ten bu yana en düşük değeri olan 1.775 dolara düşürdü.

K33 Araştırma Başkanı Vetle Lunde ve Kıdemli Analist David Zimmerman, ETHBTC oranının Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeye ulaştığını Salı günkü raporlarında belirttiler.

Analistler, Trump'ın durgunluk riski konusunda kayıtsız göründüğünü ve hükümetin refinansman ihtiyaçlarını yönetmesine yardımcı olmak için ABD 10 yıllık getirilerini düşürmeye kararlı olduğunu vurguladılar.

Bitcoin, başkanlık seçimlerinden bu yana yaklaşık yüzde 13 kazançla pozitif kalmayı sürdürürken aynı dönemde Nasdaq ve S&P endeksleri geriledi. Lunde ve Zimmerman, Trump'ın önce bir kripto çalışma grubu kurarak ve ardından geçen hafta ABD Stratejik Bitcoin Rezervini duyurarak kripto vaatlerini yerine getirdiğini ifade ettiler.

"Bu rezerv planı, Bitcoin için bir dönüm noktasıdır. BTC'yi küresel bir değer deposu olarak onaylatmada büyük bir sıçramadır." diyen analistler, mevcut fiyat seviyelerini ve önümüzdeki dönemi sağlam bir fırsat olarak değerlendirdiklerini vurguladılar.

Başkan Trump, 6 Mart'ta federal hükümetin cezai veya sivil davalar sonucu el koyduğu yaklaşık 200.000 BTC'den oluşturulacak bir ABD Stratejik Bitcoin Rezervi için kararname imzaladı.

Hazine Bakanı Scott Bessent'in kararnameden 60 gün sonra, 5 Mayıs'a kadar bütçe-nötr Bitcoin edinme stratejileri için değerlendirme sunması bekleniyor.

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Son Dakika Kripto Para Küresel piyasa çalkantısına rağmen ABD'nin Bitcoin rezervi güven veriyor - Son Dakika

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