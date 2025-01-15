Malezya kripto para politikasında BAE modelini benimseyecek

Kripto Para

Malezya mali yapısında yeni bir dönem başlıyor. Başbakan Anwar İbrahim'in Abu Dabi temasları ve Binance kurucusu CZ ile yaptığı görüşmeler, ülkenin kripto para politikasında köklü değişikliklerin habercisi oldu. Hazine, Menkul Kıymetler Komisyonu ve Bank Negara Malaysia'nın katılımıyla kapsamlı bir düzenleme çerçevesi hazırlanacak.

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Malezya'nın kripto para ekosistemindeki bu dönüşüm, ülkenin dijital finans hedeflerini yansıtıyor. Başbakan İbrahim, Abu Dabi liderliği ve Blockchain teknolojisi alanında dünya çapında tanınan isimlerle uzun görüşmeler yaptı.

Yapılacak düzenlemeler için ülkenin önde gelen finansal kurumlarından kapsamlı çalışmalar istendi. Bu süreçte, yeni yaklaşımın başarıyla uygulanması için personel eğitimi ve sektör oyuncularının katılımı büyük önem taşıyor.

Bu gelişme, Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu'nun son dönemde kripto para platformlarına yönelik sıkı denetim yaklaşımının değişeceğinin sinyallerini veriyor. Önceki aylarda Bybit ve Atomic Wallet gibi platformlara yönelik alınan kısıtlayıcı kararlar, yerini yapıcı ve düzenleyici bir çerçeveye bırakacak.