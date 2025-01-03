MARA CEO'su Bitcoin yatırım stratejisi paylaştı - Son Dakika
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Kripto Para

MARA CEO'su Bitcoin yatırım stratejisi paylaştı

MARA CEO\'su Bitcoin yatırım stratejisi paylaştı

Bitcoin madencilik şirketi MARA Holdings'in CEO'su Fred Thiel, bireysel yatırımcılara yönelik uzun vadeli bir Bitcoin yatırım stratejisi paylaştı. Thiel, Bitcoin'in son 14 yılın yalnızca üçünde değer kaybettiğini belirterek, düzenli alım yapıp bekleyen yatırımcıların kazançlı çıkacağını vurguladı.

03.01.2025 14:14
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Kripto para dünyasının önde gelen şirketlerinden MARA Holdings, Bitcoin'e olan güvenini hem stratejileriyle hem de yatırımlarıyla gösteriyor. Şirket, 2024 yılını 44.394 Bitcoin ile kapatarak rezervlerini yüzde 192,5 artırdı.

MARA Bitcoin Birikimini Artırdı

MARA CEO'su Fred Thiel, Bitcoin yatırım stratejisini detaylandırdı. Thiel, çocuklarına da tavsiye ettiği yöntemin her ay düzenli olarak küçük miktarlarda Bitcoin alımı yapmak olduğunu ifade etti.

Şirketin Bitcoin konusundaki kararlılığı, temmuz ayında açıkladığı yeni hazine politikasıyla daha da netleşti. MARA, madenciliğini yaptığı tüm Bitcoin'leri elinde tutma ve Bitcoin rezervlerini artırma kararı aldı.

BitcoinTreasuries.NET verilerine göre MARA, şu anki fiyatlarla 4,3 milyar dolar değerinde Bitcoin bulunduruyor. Bu rakam, şirketi halka açık şirketler arasında MicroStrategy'nin 446.400 Bitcoin'lik varlığının ardından ikinci sıraya yerleştiriyor.

Thiel, 2025 yılı için Bitcoin fiyatındaki yükseliş beklentilerini destekleyen faktörler arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olası Bitcoin rezervi, spot Bitcoin ETF'leri aracılığıyla kurumsal adaptasyonun artması ve gelecek Trump yönetimi altında daha destekleyici bir düzenleyici ortam olasılığını sıraladı.

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Son Dakika Kripto Para MARA CEO'su Bitcoin yatırım stratejisi paylaştı - Son Dakika

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