Mastercard stablecoin ödeme ağını USDC ve RLUSD ile genişletti - Son Dakika
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Mastercard stablecoin ödeme ağını USDC ve RLUSD ile genişletti

Mastercard stablecoin ödeme ağını USDC ve RLUSD ile genişletti
03.06.2026 13:57
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Mastercard, küresel ödeme ağında kart mutabakatı için stablecoin desteğini genişletiyor. Yeni yapı, ihraççı ve kabulcü kurumlara gün içi, hafta sonu ve tatil günlerinde mutabakat seçeneği sunacak.

Mastercard, kart işlemlerinde mutabakat kapasitesini itibari para birimlerinin yanında düzenlenmiş stablecoinleri de kapsayacak şekilde genişletme planını açıkladı. Şirket, yeni yapının küresel ödeme ağında ihraççı ve kabulcü kurumlara daha esnek zamanlama sağlayacağını, özellikle likidite yönetimi ve zaman hassasiyeti yüksek ödeme akışlarında kullanılacağını belirtti.

Açıklamaya göre desteklenecek stablecoinler arasında Circle'ın USDC'si, Paxos tarafından ihraç edilen PYUSD, USDG ve USDP, Ripple'ın RLUSD'si ve SoFi'nin SoFiUSD'si yer alacak. Mutabakat seçenekleri Ethereum, Solana, Polygon, Base, Arbitrum, Canton, Tempo ve XRP Ledger dahil birden fazla Blockchain ağı üzerinden etkinleştirilecek.

2026'DA YENİ ORTAKLAR EKLENECEK

ARQ, CBW Bank, Cross River, Lead Bank ve Nuvei'nin ABD ve Latin Amerika'da stablecoin mutabakat seçeneğini destekleyecek ilk kurumlar arasında yer alması bekleniyor. Mastercard, genişlemenin 2026 boyunca yeni bölgeler, ortaklar ve düzenlenmiş stablecoinlerle sürmesini planlıyor.

Şirket, stablecoin tabanlı mutabakatın mevcut süreçlerin yerine geçmekten çok bunlarla birlikte çalışan ek bir seçenek olarak konumlandığını vurguladı. Bu modelde kurumlar, bugünkü küresel Mastercard altyapısı üzerinden geleneksel ve dijital varlık tabanlı mutabakat seçeneklerine aynı yapı içinde erişebilecek.

Mastercard Blockchain ve Dijital Varlıklar Başkan Yardımcısı Raj Dhamodharan, "Stablecoin benimsenmesinin bir sonraki aşaması, özellikle zamanlama ve likiditenin en önemli olduğu mutabakatta gerçek dünya kullanımına bağlı." ifadesini kullandı. Dhamodharan, gün içi ve hafta sonu mutabakat seçeneklerinin şirket ortaklarına her zaman açık dijital ekonomide likidite yönetimi için daha geniş hareket alanı sağlayacağını söyledi.

Genişleme, Mastercard'ın stablecoin altyapısına yönelik son adımlarının ardından geldi. Şirket, 17 Mart 2026'da stablecoin altyapı sağlayıcısı BVNK'yi 300 milyon doları şarta bağlı ödemeler olmak üzere 1,8 milyar dolara kadar bedelle satın almak için kesin anlaşma imzaladığını duyurmuştu. Yeni mutabakat seçenekleri, düzenleyici koşullara bağlı olarak küresel ölçekte kademeli biçimde devreye alınacak.

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Son Dakika Kripto Para Mastercard stablecoin ödeme ağını USDC ve RLUSD ile genişletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mastercard stablecoin ödeme ağını USDC ve RLUSD ile genişletti - Son Dakika
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