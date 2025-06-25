Merkezi kimliğe son: Moca Chain yeni dönem başlıyor

Blockchain teknolojisi geliştiren Moca Foundation, Çarşamba günü merkezi olmayan kimlik doğrulama için tasarladığı Moca Chain platformunu duyurdu. Animoca Brands'ın desteklediği proje, kullanıcıların dijital kimliklerini merkezi sistemlere bağımlı olmadan yönetmelerini sağlayacak. Platform, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde test ağıyla kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Moca Chain İle Kimlik Verileri Kullanıcılarda Kalacak

Animoca Brands tarafından desteklenen Moca Foundation, kullanıcıların dijital kimliklerini merkeziyetsiz bir yapıda yönetmelerini sağlamak üzere tasarlanan yeni birinci katman Blockchain ağı Moca Chain'i tanıttı. Bu girişim, bireylerin ve diğer ağ katılımcılarının merkezi hizmet sağlayıcılara ihtiyaç duymadan kendi kimlik bilgileri üzerinde tam kontrol sahibi olmasını ve veri doğrulama süreçlerini gizlilik içinde gerçekleştirmesini amaçlıyor.

Yeni Blockchain platformu, farklı zincirlerdeki uygulamaların hem zincir içi hem de zincir dışı kullanıcı verilerini güvenli bir şekilde doğrulayabilmesi için bir altyapı sunacak. Ağın ekonomik yapısının merkezinde yer alacak olan MOCA tokenı, işlem ücretlerinin ödenmesi, doğrulayıcıların stake işlemleri, veri depolama ve oracle hizmetleri gibi ekosistem içi çeşitli faaliyetlerde kullanılacak. Projenin yol haritasına göre, test ağının 2025 yılının üçüncü çeyreğinde, ana ağın ise aynı yılın son çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Moca Chain, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ile tam uyumlu olacak şekilde geliştirilmekte olup bu sayede Ethereum ve diğer ilişkili zincirlerle sorunsuz bir birlikte çalışabilirlik sağlayacak. Yapılan açıklamalara göre platform, merkeziyetsiz veri depolama, çapraz zincir kimlik oracle hizmetleri ve sıfır bilgi ispatı (ZK-TLS) gibi ileri teknolojilerden güç alacak. Lansman ortağı Animoca Brands'in kurucu ortağı Yat Siu, mevcut tek oturum açma (SSO) sistemlerinin güvenlik açısından merkezi birer hata noktası oluşturduğuna dikkat çekti.

Siu, SSO uygulamalarının kullanıcıların dijital yaşamlarına erişim için kritik bir anahtar görevi gördüğünü ancak bu durumun ciddi bir güvenlik riski taşıdığını ifade etti. Moca Chain'in temel misyonunun bu sorunu ortadan kaldırmak olduğunu belirten Siu, projenin kullanıcılara verilerinin gerçek mülkiyetini merkeziyetsiz bir şekilde devrederek dijital kimlik egemenliğini sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Moca Network'ün yazılım geliştirme kiti (AIR Kit) aracılığıyla halihazırda önemli bir erişim potansiyeli bulunuyor. Kitin Animoca Brands portföyündeki şirketlerin ürünlerine entegre edilmesiyle 700 milyondan fazla kullanıcıya ulaşılabileceği bildirildi. Bu entegrasyonlardan elde edilecek veriler, aralarında 28 milyondan fazla doğrulanmış kullanıcıya sahip Güney Koreli sadakat programı OK Cashbag ve aylık 200 milyon aktif kullanıcısı olan Alman medya şirketi One Football gibi büyük ortakların da bulunduğu Moca Chain uygulamaları tarafından kullanılabilecek.