Meta içerik üreticilerine Solana ve Polygon üzerinden USDC ödeme başlattı

30.04.2026 12:57
Meta, bazı içerik üreticilerine kazançlarını USDC olarak ödeme seçeneği sunmaya başladı. Ödemeler Solana veya Polygon Blockchain ağları üzerindeki kripto cüzdanlara yapılabilecek. Ödeme altyapısında Stripe kullanılacak.

Üreticiler MetaMask, Phantom ve Binance cüzdanları dahil çeşitli popüler kripto cüzdanlarını Meta ödemelerine bağlayabiliyor. Ödemeleri USDC olarak almayı tercih edenler ardından bu tutarı yerel para birimine çevirebiliyor.

Meta, stablecoin ödemelerinin dijital varlık içerdiğinden Stripe'ın kullanıcılara kripto işlemlerine özgü raporlama gönderebileceğini belirtiyor. Hem Meta ödeme geçmişinin hem Stripe kayıtlarının vergi beyanlarına hazırlık amacıyla saklanması tavsiye ediliyor.

STABLECOİN HAYALİ DÖRT YIL SONRA HAYAT BULDU

Meta daha önce Libra adlı dahili bir dijital varlık ödeme bölümü kurmuştu. Proje kripto tabanlı girişimlere yönelik artan düzenleyici baskı nedeniyle önce Diem adını aldı, ardından tamamen kapatıldı. Meta'nın bu yıl üçüncü taraf firmalar aracılığıyla stablecoin alanına girmek istediği biliniyordu. USDC ödemeleri bu hedefin pratiğe dökülen ilk adımları arasında yer alıyor.

Yeni özelliğe ilişkin kritik bir uyarı da yapıldı. "Yalnızca Solana veya Polygon'da USDC kabul eden bir cüzdan adresi kullanın. Desteklenmeyen bir adrese ya da ağa gönderilen fonlar geri alınamaz." dedi.

Şirket, kripto ve stablecoin kullanımında Meta'nın kontrolü dışında doğasında var olan risklerin bulunduğunu hatırlatarak teknik sorunlar ya da öngörülemeyen durumlar söz konusu olduğunda kullanıcının belirlediği başka bir ödeme yöntemine başvurma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

