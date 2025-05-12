Metaplanet yeni Bitcoin alımıyla varlıklarını El Salvador'un üzerine taşıdı - Son Dakika
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Kripto Para

Metaplanet yeni Bitcoin alımıyla varlıklarını El Salvador'un üzerine taşıdı

Metaplanet yeni Bitcoin alımıyla varlıklarını El Salvador\'un üzerine taşıdı

Japon yatırım devi Metaplanet, 1.241 Bitcoin'lik son alımıyla toplam Bitcoin varlığını 6.796'ya çıkararak El Salvador'un 6.174 BTC'lik varlığını geride bıraktı. Şirket 2025 sonuna kadar 10.000 BTC hedefine ilerliyor ve Asya'nın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda bulunuyor.

12.05.2025 09:51
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Tokyo merkezli yatırım devi Metaplanet, 126,7 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımıyla dikkat çekiyor. Şirket bu hamleyle toplam Bitcoin varlığını 6.796'ya yükselterek, kripto para birimini resmi olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador'u geride bırakmayı başardı. Metaplanet CEO'su Simon Gerovich, şirketin Bitcoin stratejisinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurguluyor.

Metaplanet 126 Milyon Dolarlık Bitcoin Alımıyla El Salvador'u Geride Bıraktı

Japon yatırım şirketi Metaplanet, 126,7 milyon dolar değerinde Bitcoin satın alarak toplam varlığını El Salvador'u geçti.

Tokyo borsasında işlem gören ve sürekli Bitcoin biriktirmesiyle "Asya'nın MicroStrategy'si" olarak anılan Metaplanet, Pazartesi günü yaptığı açıklamada 1.241 Bitcoin'i ortalama 102.119 dolar fiyattan, toplam yaklaşık 126,7 milyon dolara satın aldığını duyurdu.

Şirketin CEO'su Simon Gerovich'in X platformunda paylaştığı bilgilere göre, Metaplanet artık 608,2 milyon dolara mal olan, ortalama 89.492 dolar fiyattan edinilmiş toplam 6.796 BTC'ye sahip. Mevcut piyasa değerlerine göre şirketin Bitcoin varlıklarının toplam değeri yaklaşık 706,7 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Gerovich ayrı bir paylaşımında, "Metaplanet artık El Salvador'dan daha fazla Bitcoin'e sahip. Mütevazı başlangıçlardan ulus devletlerle rekabet etmeye, biz daha yeni başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

2021 yılında Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin Ofisi verilerine göre şu anda 6.174 BTC'ye sahip durumda.

Metaplanet, kripto stratejisinin bir parçası olarak Nisan 2024'te Bitcoin biriktirmeye başladı ve o zamandan beri varlıklarını istikrarlı bir şekilde artırdı. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar 10.000 BTC'ye ulaşmayı hedefliyor ve geçen ay bu hedefin yarısını aşmıştı.

Şirket, Bitcoin alımlarını bir dizi tahvil ihracı yoluyla finanse etti. Cuma günü 21,25 milyon dolarlık yeni bir tahvil satışı duyurdu ve bu, bugüne kadar gerçekleştirdiği 14. tahvil ihracı oldu.

Bitcointreasuries.net verilerine göre Metaplanet, Asya'da halka açık en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda ve dünya genelinde 11. sırada yer alıyor. Michael Saylor liderliğindeki MicroStrategy, 555.450 BTC ile küresel sıralamanın zirvesinde bulunuyor.

Bu arada, Metaplanet hisseleri Pazartesi günü Japonya'daki işlemlerde yüzde 3,82 yükseldi ve piyasalar hala açık durumda.

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Son Dakika Kripto Para Metaplanet yeni Bitcoin alımıyla varlıklarını El Salvador'un üzerine taşıdı - Son Dakika

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