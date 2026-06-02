Mt. Gox 739 milyon dolarlık Bitcoin'i iki adrese aktardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mt. Gox 739 milyon dolarlık Bitcoin'i iki adrese aktardı

Mt. Gox 739 milyon dolarlık Bitcoin\'i iki adrese aktardı
02.06.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salı sabahı gerçekleşen işlemlerde Mt. Gox, mart ayından bu yana ilk kez büyük miktarda Bitcoin hareketi yaparak yaklaşık 739 milyon dolarlık BTC'yi iki ana adrese ve kendi sıcak cüzdanına transfer etti.

Saat 07:47'de (TSİ) Mt. Gox, soğuk cüzdanlarından 10.306 BTC'yi, yaklaşık 730,8 milyon dolar değerinde, "14FE...c9eq" adlı işaretsiz bir adrese aktardı. Aynı anda 116,3 BTC de kendi sıcak cüzdanına geçirildi.

İkinci hareket iki saat sonra geldi. Saat 09:46'da (TSİ) 116,3 BTC "1A4x...QNj4" adresine gönderildi. Aynı işlemde yaklaşık 1,19 dolar değerinde küçük bir miktar da Bitstamp'ın soğuk cüzdanına aktarıldı.

Arkham Intelligence zincir verilerine göre transfer edilen Bitcoinler henüz harcanmış değil. Salı günkü hareketler, borsanın cüzdanlar arasında yalnızca küçük miktarlar taşıdığı mart ayının ardından gerçekleşen ilk büyük Bitcoin transferini oluşturdu. Mt. Gox şu anda 34.504 BTC'ye, yaklaşık 2,43 milyar dolar değerinde, sahip.

ALACAKLI ÖDEMELERİ EKİM 2026'YA ERTELENDİ

Mt. Gox, alacaklılara yönelik ödemelere Temmuz 2024'te Kraken ve Bitstamp aracılığıyla başladı. Borsa yöneticisi geçen yıl son ödeme tarihini Ekim 2026'ya uzattı. Bu, 31 Ekim 2023'teki ilk tarihin ardından yaşanan üçüncü erteleme oldu. Geçmişte büyük Bitcoin hareketlerinin alacaklı dağıtımlarından önce gerçekleştiği görülse de mevcut transferlerin ödeme amacıyla kullanılıp kullanılmayacağı netlik kazanmadı.

Tokyo merkezli borsa, 2013'te dünya genelinde gerçekleşen Bitcoin işlemlerinin yaklaşık yüzde 70'ini karşılıyordu. 2014'te yaklaşık 850.000 BTC'nin çalınmasıyla iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalan Mt. Gox'un alacaklıları, on yılı aşkın bir süredir ödeme bekliyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Mt. Gox 739 milyon dolarlık Bitcoin'i iki adrese aktardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı Acil kodlu uyarı yapıldı Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı
Transfer bitti denmişti Dortmund’dan Guirassy için açıklama Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:43:35. #7.13#
SON DAKİKA: Mt. Gox 739 milyon dolarlık Bitcoin'i iki adrese aktardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.