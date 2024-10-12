Mt. Gox alacaklılarıyla ilgili beklenmedik gelişme - Son Dakika
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Kripto Para

Mt. Gox alacaklılarıyla ilgili beklenmedik gelişme

Mt. Gox alacaklılarıyla ilgili beklenmedik gelişme

Başarısız kripto borsası Mt. Gox, alacaklılarına yapacağı geri ödemeleri 31 Ekim 2025'e erteledi. Bu karar, Bitcoin (BTC) satış baskısı endişelerini geçici olarak hafifletirken, kripto para piyasasında yeni bir belirsizlik dalgası yarattı.

12.10.2024 11:50
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Kripto para dünyasının en büyük skandallarından biri olan Mt. Gox vakası, yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Borsa, daha önce 2024'e ertelediği geri ödeme tarihini bir yıl daha öteleyerek 2025'e taşıdı. Bu erteleme, Bitcoin fiyatı üzerindeki potansiyel baskıyı azaltırken, alacaklıların sabırlarını sınıyor.

Kripto Dünyasının Kara Kutusu Mt. Gox Yeniden Gündemde

Tokyo merkezli eski kripto borsası Mt. Gox, 2014 yılındaki siber saldırıdan bu yana süren geri ödeme sürecini yeniden öteledi. Alacaklılar, 142.000 BTC, 143.000 Bitcoin Cash (BCH) ve 69 milyar Japon yeni için 31 Ekim 2025'e kadar beklemek zorunda kalacak.

Mt. Gox, mahkemenin izniyle geri ödeme tarihini bir yıl daha erteleyerek, kripto para ekosisteminde yeni tartışmalara yol açtı. Bu erteleme, Bitcoin fiyatı üzerindeki olası satış baskısını hafifletirken, alacaklıların sabrını zorluyor.

Kripto para tarihinin en büyük hack olaylarından biri olarak bilinen Mt. Gox vakası, 850.000 BTC'nin çalınmasıyla sonuçlanmıştı. Bu olay, borsanın para çekme işlemlerini durdurmasına ve iflas koruması başvurusunda bulunmasına neden olmuştu.

Geri ödeme planının ertelenmesi, kısa vadede Bitcoin fiyatı üzerindeki satış baskısını azaltıyor. Ancak uzun vadede piyasa belirsizliğini artırıyor. Piyasa analistleri, bu ertelemenin kripto para ekosistemi üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendiriyor.

Mt. Gox'un bu kararı, kripto para düzenlemeleri ve yatırımcı hakları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Vakadan bu yana geçen 10 yılı aşkın süre, Blockchain teknolojisinin güvenlik açıklarını ve merkezi olmayan finansın (DeFi) karşılaştığı zorlukları vurguluyor.

Kripto Para, Blockchain, Bitcoin, Tokyo, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Mt. Gox alacaklılarıyla ilgili beklenmedik gelişme - Son Dakika

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