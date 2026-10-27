NBA'den Polymarket ve Kalshi ile anlaşma - Son Dakika
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NBA'den Polymarket ve Kalshi ile anlaşma

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NBA\'den Polymarket ve Kalshi ile anlaşma
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NBA, Polymarket ve Kalshi ile tahmin piyasalarını kapsayan ortaklık kurdu. İki platform, ligle ilgili işlemlerde resmî maç verilerini kullanabilecek. Anlaşmalar, lig ve takım çalışanlarına işlem yasağı ile şüpheli hareketlerin paylaşılmasını da içeriyor.

ABD'nin profesyonel basketbol ligi, Kalshi ve Polymarket'i tercih edilen tahmin piyasası platformları olarak belirledi. Ortaklık, bu platformlara NBA'nin fikrî mülkiyet haklarını kullanma ve ABD'de pazarlama faaliyetleri yürütme imkânı veriyor.

Platformlar, NBA'nin resmî veri dağıtım ortağı Sportradar üzerinden maç verilerine erişecek. Bu bilgiler, izin verilen NBA bağlantılı piyasaların işletilmesinde ve sözleşmelerin sonuçlandırılmasında kullanılacak. Böylece ortaklık, tanıtım haklarının yanında işlemlerde kullanılacak veriyi de kapsıyor.

LİG VE TAKIM ÇALIŞANLARINA İŞLEM YASAĞI

NBA, anlaşmalara maçların güvenilirliğini korumayı amaçlayan şartlar ekledi. Lig ve takım çalışanlarının NBA olaylarına bağlı sözleşmelerde işlem yapması yasaklanacak. Platformlarda açılabilecek piyasaların kapsamına da sınırlamalar getirilecek.

Kalshi ve Polymarket'in, şüpheli işlemler ve soruşturmalar hakkında bilgi paylaşması gerekecek. NBA'nin medya dağıtımı ve ortaklıklardan sorumlu yöneticisi Scott Kaufman-Ross, önceliklerinin oyunun güvenilirliğini korumak olduğunu belirtti. Düzenleyiciler ve platformlarla çalışmanın bu alanda gerekli önlemlerin oluşturulmasına yardımcı olacağını söyledi.

Lig, ticari ortaklıkların yanında ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ile ayrı bir mutabakat imzaladı. Bu anlaşma, NBA bağlantılı tahmin piyasalarında düzenli iletişimi ve bilgi paylaşımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

CFTC Başkanı Michael S. Selig, iş birliğinin kamuya açık olmayan bilgilerin kullanıldığı işlemler ve dolandırıcılık gibi kötüye kullanımlara karşı koruma sağlamayı hedeflediğini açıkladı. NBA, bu adımla benzer mutabakatlar imzalayan beyzbol ligi MLB ve buz hokeyi ligi NHL'ye katıldı.

DRAFTKINGS ANLAŞMASI DA GENİŞLETİLDİ

NBA, DraftKings ile mevcut anlaşmasını da tahmin piyasalarını ve ABD genelindeki tanıtım faaliyetlerini kapsayacak şekilde genişletti. Böylece yeni çerçeve yalnızca Polymarket ve Kalshi ile sınırlı kalmadı.

Lig, diğer mevcut spor bahis ortakları ve sektördeki başka şirketlerle ilişkilerini önümüzdeki haftalarda genişletmeyi planlıyor. Yetkilendirilen tahmin piyasası işletmecilerinin tamamına, bu alana özgü ek güvenlik yükümlülükleri ve NBA'nin son spor bahis kısıtlamalarıyla uyumlu piyasa sınırları uygulanacak.

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SON DAKİKA: NBA'den Polymarket ve Kalshi ile anlaşma - Son Dakika
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