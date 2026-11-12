Nvidia depremi kriptoyu da sarstı: BTC 72 bin dolar altında - Son Dakika
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Nvidia depremi kriptoyu da sarstı: BTC 72 bin dolar altında

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Nvidia depremi kriptoyu da sarstı: BTC 72 bin dolar altında
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Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın görevden ayrılmasının ardından teknoloji hisselerinde başlayan satış kripto para piyasasına da yansıdı. Bitcoin'deki düşüş kaldıraçlı işlemlerde yüz milyonlarca dolarlık tasfiye dalgasını tetikledi.

Bitcoin (BTC), Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın istifasının açıklanmasının ardından 72 bin doların altına inerek 12 haftanın en düşük seviyesini gördü. Düşüşle birlikte kaldıraçlı yükseliş yönlü pozisyonlar art arda tasfiye edildi.

Kripto para piyasasında son bir saatte yaklaşık 222 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi ve bunun 217 milyon doları yükseliş yönlü pozisyonlardan geldi. Son 24 saatteki tasfiyeler 530 milyon dolara ulaşırken pozisyonu kapatılan yatırımcı sayısı 110 bine yaklaştı.

TEK İŞLEMDE 31 MİLYON DOLARLIK TASFİYE

Tek seferdeki en büyük tasfiye, merkeziyetsiz bir türev platformunda 31 milyon doları aşan bir Bitcoin pozisyonunda yaşandı. Son bir saatteki tasfiyelerin 92,6 milyon doları Bitcoin'de gerçekleşirken Ethereum (ETH) tarafındaki tasfiyeler yaklaşık 59 milyon dolar oldu.

Satış dalgası akşam saatlerinde de sürdü. Yalnızca 20 dakika içinde 125 milyon dolarlık yükseliş yönlü pozisyon daha tasfiye edildi.

33 YILLIK HUANG DÖNEMİ SONA ERDİ

Nvidia, kurucu ortağı Huang'ın CEO'luk, başkanlık ve yönetim kurulu üyeliğinden derhal geçerli olmak üzere istifa ettiğini açıkladı. Şirketin finans direktörü Colette Kress, kalıcı bir isim bulunana kadar geçici CEO olarak görev yapacak.

Huang, ABD istihbaratının Çin adına bilgi topladığından şüphelendiği bir kişiyle ilişkisi ortaya çıktıktan sonra baskı altındaydı. Nvidia hissesi istifanın ardından yüzde 13 düşüşle 153 dolara geriledi ve şirketin piyasa değeri Temmuz 2025'ten bu yana ilk kez 4 trilyon doların altına indi.

Hilbert Group'un yatırım direktörü Russell Thompson, yapay zeka ve çip hisselerindeki satışın yatırımcıları teminat çağrılarını karşılamak için kripto satmaya zorlayabileceği uyarısında bulundu. Thompson, 71 bin 900 doları kritik destek olarak göstermiş ve bu seviyenin kırılması halinde 65 bin dolara doğru bir düşüş görülebileceğini söylemişti.

Bitcoin akşam saatlerinde bu desteğin de altına inerken Ethereum 19 Ağustos'tan bu yana ilk kez 2000 doların altına indi. XRP de 1,02 dolara kadar geriledi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3,4 değer kaybeden Bitcoin 71 bin 400 dolardan işlem görüyor.

Kripto ParaSon Dakika

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