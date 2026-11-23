Lider kripto para Bitcoin (BTC), çip üreticisi Nvidia'nın Jensen Huang'ı yeniden CEO yaptığını açıklamasının ardından dakikalar içinde 61 bin 100 dolardan 63 bin 700 dolara fırladı. Karar Türkiye saatiyle 17.00'ye doğru duyuldu.

Nvidia yönetim kurulu, bu ay istifa eden Huang'ı oybirliğiyle yeniden CEO, başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak göreve getirdi. Bitcoin 5 dakikada yaklaşık yüzde 4 değer kazanırken Nvidia hisseleri de piyasa öncesi işlemlerde yüzde 27'den fazla yükseldi.

HUANG İKİ HAFTA SONRA GERİ DÖNDÜ

Huang, kişisel ilişkilerine yönelik iddiaların ardından 12 Kasım'da 33 yıllık CEO'luk görevinden istifa etmişti. İddialardan biri, Çin casusu olduğu öne sürülen bir kadınla ilişkiyi kapsıyordu, Çin hükümeti casusluk iddialarını reddetmişti.

Yönetim kurulu, Huang'la yapılan görüşmelerin ardından onun dürüstlüğü ve şirketi yönetme yeteneği konusunda tatmin olduğunu açıkladı. Kurul, ABD hükümetinin üst düzeylerinden görüş aldığını ve Huang'ın ulusal güvenlik riski oluşturmadığından emin olduğunu da belirtti.

Yönetim kurulu başkanı Harvey Jones, "Jensen'in Nvidia'yı yönetecek doğru kişi olduğuna inanıyoruz" dedi. ABD Başkanı Donald Trump bu sabah, Hazine Bakanı Scott Bessent ise hafta sonu Huang'ın göreve iade edilmesi çağrısı yapmıştı.

ETHEREUM 1800 DOLARI AŞTI

Nvidia hisselerindeki çöküş cuma günü teknoloji hisselerini aşağı çekmiş ve kripto piyasasındaki satışı da derinleştirmişti. Şirketin hisseleri rekor seviyesinin hâlâ yaklaşık yüzde 50 altında bulunuyor.

Kararla birlikte son 24 saatte Ethereum (ETH) yüzde 6'dan fazla yükselerek 1800 doları aştı, Solana (SOL) ise yüzde 9'un üzerinde değer kazanarak 76 doları geçti.

Bitcoin hafta sonu 55 bin 100 dolarla iki yılın en düşük seviyesini görmüştü. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 4,9 değer kazanan Bitcoin 63 bin 600 dolardan işlem görüyor.