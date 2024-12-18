Ohio eyaletinden Bitcoin rezervi hamlesi

Kripto Para

ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın ulusal Bitcoin rezervi kurma planları gündemdeyken, Ohio'dan gelen bu hamle eyalet düzeyinde önemli bir adımı temsil ediyor. Eyalet hazinesine Bitcoin yatırımı yapma yetkisi verecek olan tasarı, ABD dolarının değer kaybına karşı alternatif bir koruma mekanizması sunmayı amaçlıyor.

Donald Trump'ın Planı Eyaletlere İlham Verdi

Eyalet Temsilcisi Merrin'in X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı açıklamaya göre Bitcoin rezervi girişimi ABD dolarının değer kaybına karşı bir önlem niteliği taşıyor. HB 703 olarak numaralandırılan yasa tasarısı, eyalet hazinesinin geçici fonlarını Bitcoin'e yatırmasına olanak tanıyacak.

Tasarı, eyaletin Blockchain ekosistemindeki yenilikçi yaklaşımını ve Ohio vatandaşlarının finansal güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Ülkenin farklı eyaletleri de benzer girişimlerde bulunuyor.

Bitcoin'in son bir yılda yüzde 155 değer kazanması ve 104.680 dolara ulaşması, eyaletlerin bu yöndeki girişimlerini hızlandırdı. Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis'in ABD'nin beş yılda 1 milyon BTC satın almasına yönelik taslak yasası da bu trendin federal düzeydeki yansımasını gösteriyor.