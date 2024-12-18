Ohio eyaletinden Bitcoin rezervi hamlesi - Son Dakika
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Ohio eyaletinden Bitcoin rezervi hamlesi

Ohio eyaletinden Bitcoin rezervi hamlesi

Ohio Eyalet Temsilcisi Derek Merrin, eyalet hazinesinde Bitcoin (BTC) rezervi oluşturmak için yeni bir yasa tasarısı teklif etti. Ohio Bitcoin Rezerv Yasası olarak adlandırılan HB 703, eyaletin kripto para ekosistemindeki konumunu güçlendirmeyi ve kamu fonlarını korumayı hedefliyor. ABD'de eyalet düzeyinde Bitcoin rezervi oluşturma yönündeki bu girişim, diğer eyaletler için de örnek teşkil ediyor.

18.12.2024 14:08
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ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın ulusal Bitcoin rezervi kurma planları gündemdeyken, Ohio'dan gelen bu hamle eyalet düzeyinde önemli bir adımı temsil ediyor. Eyalet hazinesine Bitcoin yatırımı yapma yetkisi verecek olan tasarı, ABD dolarının değer kaybına karşı alternatif bir koruma mekanizması sunmayı amaçlıyor.

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Eyalet Temsilcisi Merrin'in X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı açıklamaya göre Bitcoin rezervi girişimi ABD dolarının değer kaybına karşı bir önlem niteliği taşıyor. HB 703 olarak numaralandırılan yasa tasarısı, eyalet hazinesinin geçici fonlarını Bitcoin'e yatırmasına olanak tanıyacak.

Tasarı, eyaletin Blockchain ekosistemindeki yenilikçi yaklaşımını ve Ohio vatandaşlarının finansal güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Ülkenin farklı eyaletleri de benzer girişimlerde bulunuyor.

Bitcoin'in son bir yılda yüzde 155 değer kazanması ve 104.680 dolara ulaşması, eyaletlerin bu yöndeki girişimlerini hızlandırdı. Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis'in ABD'nin beş yılda 1 milyon BTC satın almasına yönelik taslak yasası da bu trendin federal düzeydeki yansımasını gösteriyor.

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Son Dakika Kripto Para Ohio eyaletinden Bitcoin rezervi hamlesi - Son Dakika

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